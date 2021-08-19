/646216/الزمالك-إشادة-من-قبل-الأعضاء-على-رحلات-النادي-وانتظرو-المزيد

واصلت إدارة النشاط الاجتماعي بنادي الزمالك تنظيم العديد من الرحلات لعدد من المدن الساحلية، ومنها رحلات اليوم الواحد لمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد، ورحلات عدد 4 أيام 3 ليال في شرم الشيخ والغردقة ونويبع وأسبوع في محافظ مطروح.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وأشاد حسين السمري المدير التنفيذي بالنادي، بمسئولي النشاط الاجتماعي وعلى رأسهم يحيى حسن خاصة أن جميع البرامج نالت إعجاب آلاف الأعضاء داخل النادي.

تصريحات المدير التنفيذي

وأوضح السمري أن الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي توفر كافة الإمكانيات لجميع الإدارات لخدمة الأعضاء.

وتابع "السمري" قائلًا : انتظروا برامج جديدة ومميزة خلال شهر سبتمبر وعدد من الحفلات داخل مقر النادي.

وأشاد عدد من الأعضاء ببرامج شهر أغسطس مطالبين باستمرار تلك الرحلات في جميع شهور السنة.

كلمة نائب المدير التنفيذي

وقال يحيى حسن نائب المدير التنفيذي و مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالنادي: “نسعى لخدمة الأعضاء باستمرار و توفير كافة البرامج الترفيهية و الرحلات المميزة لهم”.

وأضاف حسن أن جميع الأفواج منذ بداية شهر أغسطس كاملة العدد وجميع الفنادق محجوزة منذ بداية الشهر، مؤكدا أن الإدارة ستطرح عددا من الرحلات والبرامج الترفيهية في مدن جديده خلال الفترة المقبلة.

وتابع يحيى قائلا إن جميع مسئولي النادي في خدمة الأعضاء والعمل علي راحتهم.

وأضاف أن الإدارة هذا الشهر أبرمت العديد من الاتفاقيات مع الفنادق والبواخر، كما نظمت عدد من الحفلات لكبار السن والأطفال داخل مقر النادي والنادي النهري بالعجوزة وعدد من الصالونات الثقافية داخل مكتبة النادي.

الإستعدادات الختامية للزمالك قبل لقاء سيراميكا

يختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم الخميس لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، حيث اقترب الفريق الأبيض من لقب الدورى هذا الموسم بعد زيادة الفارق بينه وبين الأهلي الي 4 نقاط عقب فوز الزمالك علي دجلة وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة الـ 31 من عمر المسابقة.

يحل الفريق ضيفا على سيراميكا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام سيراميكا

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش”- محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أيمن حفني – محمود عبد الرازق “شيكابالا”- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي.