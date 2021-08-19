/646214/ملخص-مباريات-الدوري-الأردني-اليوم-الخميس-في-الأسبوع-الـ-14

حقق فريق الوحدات الأردني فوزا هاما وثمينا على غريمه الفيصلي في ديربي الدوري الأردني بهدفين دون رد، في قمة الجولة 14 مساء يوم الخميس.

وحسم الوحدات الديربي الثاني هذا الموسم لصالحه أمام الفيصلي، بعد انتصار في قمة الدور الأول بنتيجة 2-1.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقدم الوحدات في الدقيقة 35 من ركلة جزاء نفذها اللاعب فراس شلباية، ثم عاد محمود زعترة ليعزز النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع للشوط الأول.

موقف الفريقين في الدوري

وبهذا الفوز، رفع فريق الوحدات رصيده لـ 32 نقطة منفردا بالمركز الأول، بينما ظل الفيصلي رابعا بـ 26 نقطة.

وفشل الفيصلي تحت قيادة حكيم شاكر، الذي جاء منذ جولتين فقط، في تصحيح مسار الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية في الديربي.

نتيجة مباراة الرمثا والجليل

وفي مباراة أخرى، حقق الرمثا فوزًا على الجليل بهدف دون رد، سجله اللاعب حمزة الدردور في الدقيقة 23.

وحل الرمثا في المركز الثالث بالتساوي مع السلط ولكل منهما 30 نقطة، فيما بقي الجليل تاسعا برصيد 12 نقطة.

ملخص مباريات ختام الجولة الـ 13 من الدوري الأوردني

انتهت أحداث مباراة شباب الأردن والحسين إربد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لصالح إربد، في لقاء الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الأردني الممتاز، على ملعب استاد الملك عبد الله الثاني.

حقق فريق سحاب الفوز على نظيرة فريق معان بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الأوردني الممتاز، على ملعب الأمير محمد.

موقف السحاب ومعان

يحتل فريق سحاب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الأردني الممتاز، برصيد 13 نقطة من أصل 13 مباراة، حقق من خلالها 3 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 4 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 6 مباريات، ونجح في إحراز 14 هدف، في حين تلقت شباكة 19 هدف.

يحتل فريق معان المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الأردني الممتاز، برصيد 11 نقطة من أصل 13 مباراة، حقق من خلالها 3 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 2 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 8 مباريات، ونجح في إحراز 12 هدف، في حين تلقت شباكة 22 هدف.

موقف الحسين وشباب الأردن في الدوري

يحتل فريق الحسين المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأردني الممتاز، برصيد 23 نقطة من أصل 13 مباراة، حقق من خلالها 7 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 2 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 4 مباريات، ونجح في إحراز 18 هدف، في حين تلقت شباكة 19 هدف.

يحتل فريق شباب الأردن المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأردني الممتاز، برصيد 18 نقطة من أصل 13 مباراة، حقق من خلالها 4 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 6 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في 3 مباريات، ونجح في إحراز 12 هدف، في حين تلقت شباكة 12 هدف.