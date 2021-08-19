/646210/الفيصلي-السعودي-يحقق-الفوز-على-النصر-بثنائية-بالدوري

حقق فريق الفيصلي السعودي الفوز في ثاني مباراة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على فريق النصر، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

شهد اللقاء على العديد من الأحداث القوية من قبل الفريقين، في محاولة تحقيق الفوز، ولكن نتيجة اللقاء، حسمت لفريق الفيصلي، على استاد مدينة الملك بن سلمان بن عبد العزيز الرياضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نحج فريق النصر في تسجيل الهدف الأول في المباراة في شباك الفيصلي، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، عن طريق أندرسون تاليسكا، ليتقدم طوال أحداث الشوط الأول في اللقاء.

هدف التعادل للفيصلي

سجل فريق الفيصلي الهدف الأول له في اللقاء، وهدف التعادل في المباراة، خلال الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع لللشوط الاول عن طريق جوليو تافاريس، ليحسم الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي.

هدف الفوز للفيصلي السعودي على النصر

عاد فريق الفيصلي السعودي في الشوط الثاني في المباراة، ليضرب بالهدف الثاني له في اللقاء، ويتقدم على النصر بهدفين مقابل هدف، ويحسم اللقاء بهذه النتيجة، عن طريق جوليو تافاليس، ويسجل الهدف الثاني له في اللقاء.

شهادة الكفاءة المالية لأهلي السعودي

وغرد الأهلي السعودي، عبر حسابه على " تويتر " : " الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية "، وأرفق صورة من الشهادة التي تمكنه من تسجيل اللاعبين هذا الصيف.

وجاء في الشهادة أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، تشهد بأن الأهلي سوف يفي بإلتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى 30 أبريل 2021.

وبث الحساب الرسمي للأهلي على "تويتر"، مقطع فيديو تحت عنوان "Mission Accomplished" وبالعربية "المهمة أُنجزت".

واستعرض المقطع جاهزية نجوم الفريق الأجانب الجدد من خلال تدريبات بدنية لهم سابقة، قبل أن يظهر على الشاشة "الأهلي يستخرج شهادة الكفاءة".