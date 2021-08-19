مصر تعرب عن تعازيها للنيجر وبوركينا فاسو جراء هجومين أوديا بحياة العشرات

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر وجمهورية بوركينا فاسو الشقيقتين جرّاء الهجمومين اللذين شهدتهما المنطقتين الواقعتين على جانبي الحدود بين البلديّن، وأوديا بحياة العشرات من الأبرياء.

كما تؤكد جمهورية مصر العربية – بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية - على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار حكومتي وشعبي النيجر وبوركينا فاسو الشقيقتين في هذا الظرف الأليم، مشددةً على تضامنها مع النيجر وبوركينا فاسو وإدانتها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.