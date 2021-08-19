فيديو.. الطاهرى: السيسى أعاد صياغة حضور مصر الإقليمى والدولى

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد صياغة حضور مصر الإقليمى والدولى بحيث تحجز المكان الذى يليق بها بين الأمم وليس دولة فقط تمتلك تاريخ عظيم.





وأوضح الطاهرى فى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس، أنه بعد ثورة 30 يونيو كان هناك دول كثيرة فى المجتمع الدولى لا تستوعب ما يحدث فى مصر، كما كانت هناك أجندات واستراتيجيات كثيرة، موضحا أن التفاعلات السياسية فى الشرق الأوسط صعبة للغاية.

وشدد على أن مصر تمكنت من تحقيق استقلال القرار الوطنى فى العلاقات الدولية، موضحا أن الرئيس السيسى أعاد البناء الثالث للعلاقات المصرية الأمريكية التى تأكلت فيها مساحات خلال 2011 وما بعدها.

وتابع: "هذا بجانب توقيع شراكة مع الصين وهناك علاقات شديدة التميز مع روسيا والانتباه للعمق الإفريقى وتمدد ليس فقط إلى دول حوض النيل، ولكن كقوة إفريقية عظمى تتحرك فى شرق وغرب إفريقيا، ودخول منطقة جديدة فى العلاقات المصرية وهى شرق المتوسط".

وبين أحمد الطاهرى: "السياسة المصرية إصلاحية تجاوزت عن صغائر الأمور والترفع عن الرد أو الاستفزاز لأننا أمام قيادة تدرك جيدا أبعاد السياسة الدولية اليوم وجعل الآن ما يهاجمنا إما يعتذر أو يطلب المصالحة".