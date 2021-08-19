فيديو - مستشار الرئيس للصحة : تخصيص نوعين من لقاح كورونا للمسافرين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة خصصت نوعين من لقاحات كورونا وهم "جونسون آند جونسون ولقاح أسترازينيكا" للمسافرين للخارج، وأضاف أن هناك أكثر من 140 مركزًا لتطعيم المسافرين ضد الفيروس فى جميع محافظات الجمهورية.





وأضاف تاج الدين فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، الذى يعرض على فضائية النهار، اليوم الخميس، أنه تم تخصيص "جونسون أند جونسون" ليُمنح للراغبين المتعجلين فى السفر، وذكر أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير اللقاحات لجميع المواطنين، ولفت مستشار الرئيس إلى حصول أعداد كبيرة من المسافرين على اللقاح، نتيجة توفير اللقاحات المعتمدة فى الدول الأخرى. وأوضح أن مصر دخلت فى مفاوضات كبيرة للحصول على لقاح "جونسون أند جونسون" بسعر 7.5 دولار للجرعة بدلًا من 10 دولارات، وأشار إلى أن المسافر يحصل على الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" بعد 3 أسابيع أو شهر، موضحًا أن المراكز توفر الشهادات المؤمنة برمز الـQR CODE والتى تطلبها بعض الدول الأخرى كشرط للدخول إليها.

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