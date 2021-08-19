فيديو.. الطاهرى: الإرهاب لن يكون جزءا من واقع ومستقبل مصر

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن الدولة تتبع أسلوب محاور المواجهة الشاملة التى تسعى لتجفيف منابع الإرهاب على أرض مصر، مشيرا إلى أن ما يحدث هو مواجهة حقيقية أمنية وفكرية واقتصادية واجتماعية، وهو ما يسمى بالفكر الإصلاحى فى المواجهة، بهدف اقتلاع المشكلة من جذورها فيما يعرف بتجفيف منابع الإرهاب وليس فقط مواجهته.





وأضاف الطاهرى، خلال حلقة اليوم الخميس من برنامجه "60 دقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تلك المواجهة ليست بباب دوار، وإنما بعقيدة صلبة لا تلين، مؤكدا أن الإرهاب لن يكون جزءا من واقع ومستقبل هذه البلاد. وتابع الكاتب الصحفى، أن مصر واجهت إرهابا شرسا منذ 30 يونيو، وهو إرهاب مختلف عن كل موجات الإرهاب التى ضربت مصر من قبل، كان كفيلا بتعطيل الثورة أو إفسادها أو الالتفاف عليها إن لم يتم مواجهته بحزم، لولا أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين وضعوا أرواحهم فداء لهذا الشعب، لكن كان هناك أيضا رؤية مختلفة للقيادة فى مواجهة الإرهاب.

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