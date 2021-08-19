وزير الكهرباء: نجحنا فى توليد الطاقة إلى ليبيا ونسعى إلى الربط مع أوروبا

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز" مساء اليوم الخميس، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية فى توليد طاقة كهربائية إلى ليبيا من خلال مشروعات قائمة بالفعل.
وأشار إلى أنه يتم العمل بشكل دائم على تقوية خطوط الربط مع دول الجوار مثل الأردن والسودان وليبيا، مبينا فى الوقت ذاته أن الهدف فى الفترة المقبلة الربط الكهربائى مع أوروبا من خلال الكابلات البحرية التى ستصل إلى أكثر من دولة داخل أوروبا.
وكشف أن هناك مشروعًا عملاقًا تدرسه وزارة الكهرباء خلال الآونة الأخيرة فحواه أن يكون هناك ربط كهربائى كبير مع دولة قبرص ومنها إلى كريت ثم إلى دولة اليونان، وهناك تواصل كبير بين مصر واليونان فى هذا الصدد.
وأوضح أن هناك مشروعًا آخر تدرسه الوزارة المصرية عن كثب ووصلت إلى مراحل متقدمة للغاية فيه وهو مشروع للربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويتحمل هذا المشروع العملاق نحو 2.000 ميجا وات من الطاقة الكهربائية، وتقوم طبيعة المشروع على تبادل الكهرباء بين البلدين خلال وقت الذروة التى يكون فيها الاستهلاك الأعلى على مدار اليوم.
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