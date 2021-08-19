/646209/النائبة-صبورة -السيد-تكشف-سر-الهجوم-المتكرر-على-وزير-الترية-والتعليم

كشفت د. صبوره السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، سر الهجوم الذى يتعرض له د.طارق الشوقى من وقت لأخر، مؤكدة على أن الدولة المصرية لديها إصرار واضح بشأن تطوير العملية التعليمية، خاصة أن الطالب المصرى لديه قدرات ذهنية عالية جدا، ومن ثم الاستثمار فيه لابد أن تكون مختلفة.

دوت الخليج والنائبة صبورة السيد

جاء ذلك فى حديثها لموقع دوت الخليج، مشيرة إلى أن التحديات التى تواجه هذه الأعمال تعود لأصحاب المصالح وقلة وعى الأسرة المصرية بأهمية أعمال التطوير والجهود المبذولة قائلة:" الهجوم على وزير الترية والتعليم من وقت لأخر يعود لأصحاب المصالح".

وأكدت على أن جهود التطوير تضم أيضا التعليم الخاص والجامعات الأهلية التى تخدم سوق العمل وخاصة على مستوي البيئة التكنولوجية قائلة:" أدعوا كل طالب بالثانوية العام بتحقيق حلمه هو وعلى الأسرة أن تقف خلفه".

تعليم النواب والثانوية العامة

ولفتت إلى أن نظرة كل طالب ثانوية عامة لابد أن تكون موجهة للكلية المترتبطة بسوق العمل، والتى يحتاجها سوق العمل وليس كلية قمة أو قاع، بجانب أن يبحث كل طالب عن المتعة الدراسية التى تؤهله لسوق العمل وعلى كل أسرة مصرية أن تنتبه لذلك وعهد وصاية الأسرة على الطلاب لابد أن ينتهى حيث الحلم يكون للطالب وليس للأسرة التى تفرض وصايتها على ولادها من أجل نفسهم وليس من أجل الأولاد.