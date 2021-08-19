/646208/ملخص-مباريات-اليوم-في-الدوري-الإماراتي-أرقام-تاريخية-في-انطلاقة-أدونيك-للمحترفين

انتهت أحداث مباريات الدوري الإماراتي للمحترفين، اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من أغسطس، على ثلاث مباريات في افتتاحية الدوري الممتاز، بين الوحدة والعروبة، وشباب الأهلي دبي ونادي الإمارات، وعجمان والنصر.

ويستعرض دوت الخليج نتائج المباريات الثلاثة الإفتتاحية للدوري أدونيك للمحترفين.

نتيجة مباراة الوحدة والعروبة

سجل عمر خربين وجواو بيدرو ثنائيتين خلال فوز كبير حققة نادي الوحدة الإماراتي بنتيجة 4- صفر على نادي العروبة، على إستاد الفجيرة.

وفرض الوحدة سيطرته سريعا أمام منافسه الصاعد للأضواء وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول كلها من ضربات رأس منها هدفان للبرازيلي بيدرو وبينهما سجل السوري خربين الذي اختتم الرباعية من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وساهم خربين في 11 هدفا خلال 11 مباراة منذ انضمامه للوحدة في الموسم الماضي إذ أحرز 10 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

نتيجة مباراة شباب الاهلي ونادي الإمارات

فيما تغلب شباب الأهلي 1 - صفر على نادي الإمارات في افتتاح الموسم الجديد لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم "دوري أدنوك" مع عودة الجماهير اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من أغسطس.

واستهل شباب الأهلي، ثالث الترتيب في الموسم الماضي، مشواره بانتصار بفضل هدف ماجد حسن من تسديدة بعيدة المدى بعد مرور ساعة أمام الإمارات الصاعد لدوري المحترفين.

نتيجة مباراة عجمان والنصر

حقق فريق عجمان الإمارتي مفاجأة كبيرة في بداية مشواره في دوري الإمارات للمحترفين "أدنوك للمحترفين" بفوزه العريض على ضيفه النصر بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد، معقل فريق نادي عجمان وتألق فيها البرازيلي لياندرو الذي صنع الأهداف الثلاثة، بسط عجمان سيطرته على النتيجة مبكراً بتقدمه بهدف السبق عن طريق المهاجم الكولمبي الجديد مينا يورليز الذي تلقى تمريرة متقنة من البرازيلي لياندرو بعد مرور دقيقتين فقط، فسدد كرة خادعة فوق الحارس أحمد شامبيه، وانعكس الهدف المبكر ايجاباً على عجمان في كسب مزيد من الثقة، وقابله ارتباك في فريق النصر وتهيأت فرصة ثانية لعجمان بعد مرور 10 دقائق للمهاجم الغامبي بوبكر تراولي نجح الحارس شامبيه في التصدي لها ولكنه أصيب بعدها ليخرج من الملعب ويحل مكانه الحارس عبد الله التميمي، وحاول النصر تعديل النتيجة من بعض الفرص التي تصدى لها الحارس علي الحوسني لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان بهدف.

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن سابقه بعدما واصل عجمان هجماته بذات الطريقة التي صنع بها هدفه الأول، حيث عاد البرازيلي لياندرو ليصنع الهدف الثاني في الدقيقة 53 للتونسي فراس بالعربي بتمريرة ذهبية داخل الصندوق وكرر الثنائي لينادرو وبالعربي نفس السيناريو في الدقيقة 55 ليضيف الأخير هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

وحاول النصر بعد التأخر بالهدف الثالث تقليص الفارق من فرصة سجل منها ريان منديز في الدقيقة 58 ولكن الحكم عمر آل علي أشار لحالة تسلل بعد العودة لتقنية "الفار"، وواصل عجمان سيطرته بعد ذلك وأهدر فرصتين على الأقل في وضع انفراد بالحارس التميمي لتنتهي المباراة بفوز عجمان بثلاثية دون رد.

هذا الفوز هو الثامن لفريق عجمان على النصر في تاريخ مواجهتهما في عصر الاحتراف وهو نفس عدد انتصارات النصر فيما تعادلا 5 مرات، وهي المرة الثانية لعجمان يحقق فيها الفوز في الجولة الأولى في عصر الاحتراف وكان فوزه الأول على النصر أيضاً في انطلاقة الدوري قبل موسمين.