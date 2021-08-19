/646206/بن-شرقي-وأحمد-ياسر-ريان--منافسة-بلغة-فردية-في-لقاء-الزمالك-وسيراميكا

يخوض الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مباراة مهمة في التاسعة مساء غد الجمعة، عندما يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتصدر أشرف بن شرقي لاعب الزمالك قائمة هدافي الفريق برصيد 13 هدفا ويأتي يوسف إبراهيم “أوباما” في المركز الثاني برصيد 10 أهداف ثم أحمد سيد “زيزو” في المركز الثالث برصيد 7 أهداف وإمام عاشور في المركز الرابع برصيد 4 أهداف ثم يأتي حميد أحداد في المركز الخامس برصيد 3 أهداف.

هدافي الفريقين

ويتصدر أحمد ياسر ريان قائمة هدافي سيراميكا برصيد 15 هدفا، ولكنه سيغيب عن لقاء الغد لاحترافه بالدوري التركي، ويليه شادي حسين برصيد 6 أهداف، ثم شريف دابو برصيد 5 أهداف ثم ميدو جابر برصيد 4 أهداف.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة جمعها من 31 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة، ويدخل سيراميكا اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 38 نقطة من أصل 31 مباراة.

الإستعدادات الختامية للزمالك قبل لقاء سيراميكا

يختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم الخميس لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، حيث اقترب الفريق الأبيض من لقب الدورى هذا الموسم بعد زيادة الفارق بينه وبين الأهلي الي 4 نقاط عقب فوز الزمالك علي دجلة وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة الـ 31 من عمر المسابقة.

يحل الفريق ضيفا على سيراميكا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام سيراميكا

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش”- محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أيمن حفني – محمود عبد الرازق “شيكابالا”- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي.