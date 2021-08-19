/646205/مع-ساسي-ماذا-قدم-الزمالك-أمام-سيراميكا-بالدور-الأول-في-الدوري

يستعد الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لخوض مباراة قوية في التاسعة مساء غد الجمعة، عندما يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على سيراميكا بهدفين دون رد في لقاء الدور الأول الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي، وسجل هدفي اللقاء أشرف بن شرقي في الدقيقة السادسة، وإمام عاشور في الدقيقة التاسعة عشرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان يتولى تدريب الزمالك في لقاء الدور الأول البرتغالي جايمي باتشيكو، في حين كان يتولى هيثم شعبان تدريب سيراميكا وهو نفس المدير الفني الحالي، بعد عودته مجددا لتدريب الفريق.

وأدار اللقاء تحكيميا محمود ناجي، وعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعد أول، ومحمد محمود لطفي مساعد ثاني، وأحمد إبراهيم حكما رابعا.

وخاض الزمالك لقاء الدور الأول بتشكيل مكون من :

تشكيل الزمالك امام سيراميكا في الدور الأول:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عبدالله جمعة – محمود الونش – محمود علاء – أحمد عيد

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إمام عاشور

الهجوم: يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو.

الإستعدادات الختامية للزمالك قبل لقاء سيراميكا

يختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم الخميس لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، حيث اقترب الفريق الأبيض من لقب الدورى هذا الموسم بعد زيادة الفارق بينه وبين الأهلي الي 4 نقاط عقب فوز الزمالك علي دجلة وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة الـ 31 من عمر المسابقة.

يحل الفريق ضيفا على سيراميكا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام سيراميكا

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش”- محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أيمن حفني – محمود عبد الرازق “شيكابالا”- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي.