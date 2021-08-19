مصطفى محمد يغيب عن التسجيل مع جالاتا سراي.. وفرصة التأهل للدوري الأوروبي تضعف

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حسم التعادل الإيجابي مباراة جالاتا سراي التركي، وريندرز الدنماركي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الدور المأهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وحل جالاتا سراي اليوم الخميس ضيفا على ريندرز الدنماركي، في لقاء ذهاب تحديد المتأهل لمجموعات الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أحرز التركي كريم أكتورك أوغلو الهدف الأول لفريقة جالاتا سراي، في المباراة في شباك ريندرز الدنماركي، في الدقيقة السدسة والعشرون من عمر المباراة، ليعود الفريق الدنماركي في الدقيقة الرابعة والخمسون ويسجل هدف التعادل، وينتهى اللقاء لى هذا الهدف.

تشكيل جالاتا سراي أمام ريندرز:

حراسة المرمى: موسليرا

الدفاع: فان أنهولت ، الباسلان ، لونداما ، يدلين

الوسط: تايلان ، بيركان ، كلينك

الهجوم: مصطفى محمد ، أكبابا ، كريم اكتورك

مصطفى محمد مع جالاتا سراي

وكان مصطفى غاب عن خوض مباراة جالاتا سراي الأولى في الدوري التركي خلال الموسم الجاري وجلس على مقاعد البدلاء.

ووصل جالاتا سراي لتلك المرحلة في الدوري الأوروبي بعدما تجاوز سانت جونستون الاسكتلندي في الدور التمهيدي.

ويشارك الفريق التركي في الدوري الأوروبي بعدما ودع تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد أيندهوفن.

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وكان جالطة سراي التركي، قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا ، من الدور التمهيدي الثاني ، بعد الخسارة أمام فريق إيندهوفن الهولندي ، بالخسارة بنتيجة 7 – 2 بمجموع المباراتين.

من جانب أخر، كشف فاتح تريم مدرب جالطة سراي ، عن مستقبل الدولي المصري مصطفي محمد مع الفريق التركي بعد إنتهاء إعارته الموسم المقبل.

وكان جالاتا سراي التركي تلقى هزيمة ثقيلة أمام آيندهوفن الهولندي بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعانى مصطفى محمد في الفترة الأخيرة من إصابة في القدم اليسرى، وذلك أثناء تواجده في المباريات التحضرية لفريقه، إلا أنه تمكن من العودة وشارك في التدريبلات الجماعية لفريق.