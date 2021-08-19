/646203/الزمالك-يمنح-مهلة-أخيرة-لتجديد-العضوية-الساقطة-قبل-8-سنوات

تلقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، موافقة الجهة الإدارية ووزارة الرياضة بالسماح للأعضاء الذين سقطت عضويتهم قبل ٨ سنوات بإعادة العضوية من جديد ومنحهم مهلة أخيرة بناء على طلب النادي.

وصرح حسام المندوه عضو اللجنة والمشرف على ملف العضوية أنه يحق للأعضاء التجديد من خلال النظام الإلكتروني أو من خلال شباك الاشتراكات بالنادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف المندوه أن النادي سوف يغلق باب التجديد للاشتراكات خلال الأيام القليلة المقبلة بعدها سيتم فرض غرامات على العضوية وفقا للائحة.

الإستعدادات الختامية للزمالك قبل لقاء سيراميكا

يختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم الخميس لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، حيث اقترب الفريق الأبيض من لقب الدورى هذا الموسم بعد زيادة الفارق بينه وبين الأهلي الي 4 نقاط عقب فوز الزمالك علي دجلة وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة الـ 31 من عمر المسابقة.

يحل الفريق ضيفا على سيراميكا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام سيراميكا

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش”- محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أيمن حفني – محمود عبد الرازق “شيكابالا”- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي.

تفاصيل عقد أنجيلو المدير الفني لفريق سلة الزمالك الجديد

ويقود المدير الفني اليوناني سلة الزمالك لمدة موسم واحد وفقا للاتفاق الذي تم مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي منذ قليل.

وحقق الزمالك في الموسم المنقضي لقبي بطولة أفريقيا "الأفروليج" ودوري السوبر، فيما ودع بطولة كأس مصر من مرحلة نصف النهائي.