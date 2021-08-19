/646202/تقسيمة-فنية-للزمالك-وتألق-عناصر-جديدة-في-الفريق-قبل-لقاء-سيراميكا-تفاصيل

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية في ختام مران اليوم بالسويس، استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على الحديث مع اللاعبين خلال التقسيمة بشأن الأدوار الفنية المطلوبة، وتصحيح الأخطاء بشكل فوري خلال التقسيمة وإبداء ملاحظاته.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت التقسيمة ظهور كل اللاعبين بحالة فنية وبدنية عالية، وتركيز شديد على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام سيراميكا كليوباترا.

ووجه الجهاز الفني للفريق تعليمات لسداسي الفريق أحمد سيد “زيزو” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ومروان حمدي ويوسف إبراهيم “أوباما” بضرورة سرعة اتخاذ القرار قرب منطقة جزاء المنافس، والاعتماد على سلاح التسديدات.

وطالب كارتيرون من لاعبيه سرعة إنهاء الهجمة بالشكل المطلوب، والتركيز في التسديدات المفاجئة بأقدامهم، بالإضافة إلى خروج الكرة منهم بإتقان مع قرب المساحات بينهم.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا غدا الجمعة على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة.

يختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم الخميس لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، حيث اقترب الفريق الأبيض من لقب الدورى هذا الموسم بعد زيادة الفارق بينه وبين الأهلي الي 4 نقاط عقب فوز الزمالك علي دجلة وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة الـ 31 من عمر المسابقة.

يحل الفريق ضيفا على سيراميكا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام سيراميكا

وكان الجهاز الفني للفريق قد أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتي ضمت 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش”- محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أيمن حفني – محمود عبد الرازق “شيكابالا”- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي.