/646201/عبد-الله-السعيد-يقود-تشكيل-بيراميدز-أمام-أسوان

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيلة فريقة لمواجهة أسوان في إطار مباريات الأسبوع الـ٣٢ من الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدزوأسوان بد لحظات في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الأسبوع الثاني والثلاثون من بطولة الدوري، على ملعب الفريق السماوي.

تشكيل بيراميدز أمام أسوان:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود صابر.

خط الهجوم: إبراهيم عادل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - عبد الله بكري - جون أنطوي - طارق طه - إبراهيم حسن - محمود حمادة - أحمد فتحي - دودو الجباس

تشكيل أسوان امام بيراميدز

وجاء تشكيل أسوان كالتالى:عمر رضوان في حراسة المرمى، أحمد سالم صافى، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد العشري، الحسينى سمير، محمد خليفة، أحمد الألفى، أحمد صغيري، محمد أسامة، مانويل إيجيبتور.

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 54 هدفاً.

قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: جون أنطوي - محمد الجباس

غيابات بيراميدز

ويغيب عن صفوف بيراميدز في اللقاء، أحمد سامي بسبب الإيقاف للحصول على بطاقة صفراء ثالثة، ورمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد فاروق ومحمود وادي بسبب الإصابة.