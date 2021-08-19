/646200/الأهلي-السعودي-يعود-بالتعادل-في-الدقائق-الأخيرة-في-مباراة-الحزم

انتهت أحداث مباراة الأهلي السعودي، والحزم، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء الأسبوع الثاني من منافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان، ملعب نادي الحزم.

نجح فريق الحزم في المباراة من افتتاح التسجيل في اللقاء في الدقيقة السادسة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق كارلوس ستراندبيرج، في شباك اهلي جدة، وأكدا الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة الأربعون عن طريق اولا جون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

عاد فريق الأهلي السعودي في أحداث المباراة بتسجيل الهدف الأول في اللقاء لفريقهم، في الدقيقة الثامنة والسبعون من عمر اللقاء، عن طريق إزغان أليوسكي، ليقلص نتيجة اللقاء بهدفين مقابل هدف.

وأكد أهلي جدة في الدقيقة الثمانون بالهدف الثاني في المباراة في شباك الحزم، عن طريق باولينيو، لينتهى اللقاء على هدف باولينيو ويحسم التعادل الإيجابي المباراة بهدفين مقابل هدفين.

خرج عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة في الدقيقة الحادية عشر من عمر المباراة، بعد التعرض للإصابة في ركبة والتي لم يكشف الجهاز الطبي للفريق، حتى الآن عن مدى الإصابة.

وجاءت تشكيلة أهلي جدة كالتالي:

محمد العويس، دانكلير، أليوسكي، عبد الله حسون، محمد المجحد، فيليب براداريتش، محمد المجحد، باولينيو، سلمان المؤشر، الحسن نداو، عمر السومة.

وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق الحزم، كالتالي:

داوود آل سعيد، أحمد النجعي، إبراهيم تانديا، عبدالهادي الحراجين، أولا جون، تياجو، نيريس، مسعود بخيت، عبدالرحمن الدخيل، فرحان العازمي، كارلوس ستراندبيرج.

شهادة الكفاءة المالية لأهلي السعودي

وغرد الأهلي السعودي، عبر حسابه على " تويتر " : " الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية "، وأرفق صورة من الشهادة التي تمكنه من تسجيل اللاعبين هذا الصيف.

وجاء في الشهادة أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، تشهد بأن الأهلي سوف يفي بإلتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى 30 أبريل 2021.

وبث الحساب الرسمي للأهلي على "تويتر"، مقطع فيديو تحت عنوان "Mission Accomplished" وبالعربية "المهمة أُنجزت".

واستعرض المقطع جاهزية نجوم الفريق الأجانب الجدد من خلال تدريبات بدنية لهم سابقة، قبل أن يظهر على الشاشة "الأهلي يستخرج شهادة الكفاءة".