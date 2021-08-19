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بالتعاون مع صحة الدقهلية.. «العلميين»تنظم حملة للتطعيم بلقاح كورونا

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بالتعاون مع مديرية صحة الدقهلية، نظمت نقابة العلميين، برئاسة د. أحمد عبية، حملة تطعيم لأعضاء النقابة باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وجاءت الحملة في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة المعنية وبين كافة الجهات بهدف تسهيل عملية الحصول على اللقاح ومحاصرة هذا الوباء، بجانب التوسع في تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين وتحصينهم من الاصابة بهذا الفيروس.

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وشهدت الحملة تطعيم ٢٠٠ فردًا من العلميين بمحافظة الدقهلية، حيث تم تطعيم عددًا من كبار السن داخل سياراتهم تسهيلًا عليهم، بالإضافة إلى أنه سيتم بحث تنظيم قافلة لتطعيم كبار السن من العلميين غير القادرين على الحركة في منازلهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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