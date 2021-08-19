أبرز المعلومات عن الجامعات الأهلية في مصر

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يحرص موقع دوت الخليج على تقديم خدمة سهلة ومميزة تساعد طلباب الثانوية العامة، فى أختيار ومعرفة أبرز المعلومات عن الجامعات الأهلية الموجودة فى جمهورية مصر العربية والتي أمر الرئيس السيسي بإنشائها.

أبرز معلومات الجامعات الاهلية فى مصر

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية،الحد الأدنى من الدرجات لالتحاق الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات الجامعات الأهلية، بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى فى غيرها من الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة فى مناطق عمرانية جديدة، كما أن القبول في كليات الجامعات الاهلية يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقًا للأوائح التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

أبرز المعلومات عن الجامعات الأهلية:

1. تشمل الجامعات الأهلية جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة.

2. توجد جامعة الملك سلمان، بمدن الطور، وشرم الشيخ، ورأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، فى ثلاث مقرات مختلفة، و"جامعة العلمين الدولية" بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و"جامعة الجلالة" بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، و"جامعة المنصورة الجديدة" بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

3. توفر مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين فى الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية، مع ضمان وجود تنوع فى مستويات تقديم الخدمة يناسب جميع أفراد المجتمع.

4. وبلغت تكلفة إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة ١٣ مليار جنيه.

5. تحقق الجامعات الاهلية تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة والاستثمار فى مجال التعليم.

6. يشترط القبول في هذه الكليات اجتياز إجراءات القبول وفقًا للضوابط التي تضعها كل جامعة حسب لائحتها الداخلية.

7. ويكون الحد الأدنى لتقدم الطلاب بهذه الجامعات الأهلية أقل بنسبة 5% من الكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية.

8. ويصل تنسيق التقديم للجامعات الأهلية 90% للطب البشرى و85 %كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75 % كلية الهندسة والطب البيطري، و65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات.

9. تعتبر غير هادفة للربح وتبلغ مصاريفها أقل من مصاريف الجامعات الخاصة، ويضخ فائض الدخل سنويًا في ميزانية الجامعة العام التالي.

10. هناك الكثير من الشركات مع الجامعات الأجنبية ،إضافة إلى وجود مشاورات لمنح شهادة مزدوجة.

11. تطلق الجامعات الأهلية مجموعة من البرامج الدراسية، لتلبية احتياجات اسواق العمل المحلية والعالمية ، تقدم جامعة الملك سلمان الدولية 54 برنامجًا تعليميًّا، وجامعة الجلالة 66 برنامجًا، وجامعة العلمين الجديدة 43 برنامجًا، وجامعة المنصورة الجديدة 28 برنامجًا تعليميًا.

12. تتيح الجامعات الأهلية مدن جامعية وغرف فندقية لأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات .

13.تحاكي الجامعات الأهلية الجامعات العالمية متميزة وذكية.

14. سيتم افتتاح عدد من الجامعات الأهلية الجديدة منها : "الجلالة، والملك سلمان، والعلمين" خلال العام الدراسي الجديد.