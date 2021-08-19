/646197/على-3-دفعات-تعرف-على-موعد-صرف-مرتبات-شهر-سبتمبر-2021

تصدر البحث عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 من قبل المواطنين محرك البحث، حيث يتطلع العديد من المواطنين معرفة الموعد، وياتي ذلك بعد اعتماد وزارة المالية موعد صرف مرتب سبتمبر 2021، حيث أنه سيكون يوم الثلاثاء 21 سبتمبر المقبل كما أنه سيكون على على 3 دفعات.

دوت الخليج

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

ويأتي سبب كونه على تلت دفعا في للحد من التزاحم والتجمعات من قبل المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلى، ويتماشى ذلك مع اجراءات الدولة الاحترازية التي تتخذها للحد من فيروس كورونا والتحكم فيه ومنع انتشاره خاصة أن العديد من دول العالم تأثرت به بشكل كبير .

الدفعة الأولى في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

مرتب سبتمبر سوف يبدأ صرفه سبتمبر المقبل للمجموعة من الوزارات وذلك يوم الثلاثاء 21 من شهر سبتمبر 2021.

وهذه الوزارات تتمثل في الصحة - التضامن الاجتماعى – الأوقاف - التموين – النقل – الاتصالات - الإسكان - القوى العاملة - الإنتاج الحربى- الهجرة وشئون المصريين بالخارج - شئون مجلس النواب- قطاع الأعمال العام- الداخلية- الثقافة – الآثار- - التجارة والصناعة – السياحة والطيران المدنى - الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى - البيئة – البترول- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- المجلس القومى لحقوق الإنسان- المجلس الأعلى للصحافة- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى - الجهاز المركزى للمحاسبات- مجلس النواب.

الدفعة الثانية لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

فيما سيتم صرف مرتب الاربعاء 22 سبتمبر 2021 و لكل من هذه الوزارت التعليم العالى التنمية المحلية -العدل، الكهرباء- التخطيط- الاستثمار والتعاون الدولى- والجهات التابعة لهم والقضاء- النيابة العامة- هيئة النيابة الإدارية - هيئة قضايا الدولة- مجلس الدولة- هيئة الرقابة الإدارية - الهيئة العامة للرقابة المالية - المحكمة الدستورية العليا- دار الإفتاء المصرية- اللجنة العليا للإنتخابات - معهد الخدمات المالية - الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

الدفعة الثالثة لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

وتاـي المرحلة التالته لتكون الخميس 23 سبتمبر2021 وتشمل زارات التعليم - رئاسة مجلس الوزراء - الزراعة - الموارد المائية والرى- الخارجية- المالية - الشباب والرياضة - الأزهر الشريف- - رئاسة الجهورية - وباقى الجهات.

وزارة المالية تناشد المواطنين

وناشدت وزارة المالية بقادة الدكتور محمد محيط الموظفينبعدم التزاحم أثناء صرف مرتباتهم بعدم التزاحم حول ماكينات الصراف الآلي.