مد فترة التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر حتى الخميس القادم تلبية لرغبة الطلاب

أعلن المركز الاعلامي بجامعة الأزهر انه نظرا لاقبال الطالبات والطلاب الذين انهوا مرحلة الثانوية، ومراعاة لظروف الطلاب في المناطق النائية، فقد تقرر مد فترة التسجيل لاختبارات القدرات بالكليات التي يتطلب القبول بها ذلك، حتى الخميس المقبل الموافق 26/8/2021، وذلك من خلال التسجيل على نفس الرابط

https://azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTest

وأوضح المركز الاعلامي أن الجامعة كانت قد أوضحت أن الطلاب الذين أنهوا اختبارات الثانوية والراغبين في الالتحاق بالكليات الآتية عليهم التسجيل على الرابط أعلاه، علمًا بأن الرقم السري هو كود التنسيق الموجود باستمارة نجاح الطالب.

يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات على الموقع وذلك باستخدام رقمه القومي ورقم الجلوس الخاص به، ثم يتأكد الطالب من أنه قام بتسديد رسوم الاختبار حتى يتمكن من إتمام عملية التسجيل، وفى حالة عدم سداد المصروفات الدراسية يتوجه إلى أقرب ماكينة فوري ويقوم بتسديد المصروفات، تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة لها، ثم يقوم الطالب باختيار نوع الاختبار، والكلية، وسيظهر له موعد التوجه للكلية.

ثم بعد الانتهاء من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها ومواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات، ويتوجه للمكان المذكور في الايصال في الموعد المحدد على أن يكون معه الرقم القومي وصورة منه، رقم الجلوس (في الثانوية الأزهرية) وصورة منه في كل اختبار يرغب في أدائه، وعدد 3 صور شخصية.

وأضاف المركز الاعلامي بجامعة الأزهر أن الكليات التي تعقد اختبارات القدرات للقبول بها فهي:

1. كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة رياض الأطفال انتظــام وتفهنا الأشراف (تخصص التربيه انتظــام ورياض الأطفال).

2. كلية اللغات والترجمة (تخصص عام انتظام ، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الاوردية ، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية ، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، شعبة الدراسات الإسلامية باللغات الافريقية، الترجمة الفورية انجليزى انتظام، شعبة اللغة الانجليزية وادابها انتظــام)

3. كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة.

4. كليات التربية بالقاهرة (تخصص عام (علمي / أدبي) – المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم – الخدمة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الخاصة (علمي / أدبي) – رياض الأطفال – التعليم الأساسي "الحلقة الأولى" (علمي / أدبي)

5. التربية بنين تفهنا الاشراف دقهلية شعب الخدمة الاجتماعيه انتظــام، المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام، تخصص عام انتظــام، التربية الخاصة انتظــام،

6.كلية التربية بنين بأسيوط شعب انتظــام والتربية الخاصة انتظــام، وبنات شعب انتظــام والتربية الخاصة انتظــام و رياض الاطفال انتظــام

7. كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تخصص عام انتظام

8. كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.

9- كلية التمريض للبنات بالقاهرة انتظــام