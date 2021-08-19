السفينة "إيفرجيفن" تعود مجددا لقناة السويس بعد أزمة الجنوح.. فيديو

مرة أخرى عادت سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن" للمرور من قناة السويس، ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط للوصول إلى البحر الأحمر فى رحلة عودتها.

السفينة التى جنحت فى القناة شهر مارس الماضى، عبرت القناة يوم 7 يوليو بعد انتهاء أزمتها وتوقيع التسوية مع قناة السويس، وبعد 23 يومًا من مغادرة القناة بدأت السفينة العملاقة فى تفريغ حمولتها فى ميناء روتردام بهولندا ثم وصلت فى 4 أغسطس الجارى لميناء فيلكسستو فى سوفولك لترسو فى بريطانيا بعد تأخر 4 أشهر ونصف من رحلتها.

الشركة المالكة للسفينة استبدلت القبطان الذى كان يقودها أثناء حادث الجنوح بقبطان آخر ليستكمل رحلتها منذ يوم 6 يوليو من البحيرات المرة بالإسماعيلية إلى ميناء روتردام بهولندا.

"إيفرجيفن" تعد من أكبر الناقلات حول العالم ةويبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا أما حمولتها الإجمالية فقدرها 224 ألف طن.