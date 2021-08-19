وزير التعليم عن منح أولياء الأمور حرية حضور أبنائهم: للضرورة القصوى فقط 

رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إمكانية منح أولياء الأمور حرية حضور أولادهم أو عدم حضورهم والطلاب أيضا الذين لديهم أمراض بالعام الدراسى الجديد، قائلا: هذا خاضع للقانون والقرارات الوزارية السارية، ولكن في أضيق الحدود طالما الدولة فتحت المدارس فعلينا الالتزام بالضوابط بدون استثناءات ولن نعطي هذا الحق إلا للضرورة القصوى وبعد استشارة قانونية وليس اختيار لأولياء الأمور.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: يبدأ العام الدراسي الجديد 2021-2022 بشكل نظامي وبحضور كامل من أبنائنا الطلاب (تفعيل الحضور والغياب) والمعلمين والاداريين وتكون المصادر الرقمية والاونلاين مكملة للعملية التعليمية وليست بديلا لها إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت كتابا دوريا، علي أن تشكل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة تكون مهمتها إعداد قاعدة بيانات للعاملين علي مستوي المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسئولية مدير المدرسة تشمل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل) وإخطار الإدارة التعليمية والمديرية بالموقف.

وأوضح الكتاب الدوري أن اللجنة ستقوم بإخطار من لم يقوموا بالتسجيل بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021 ولن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، ويتم تكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل علي موقع وزارة الصحة والسكان (العاملين بوزارة التربية والتعليم) لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد الحدد للجرعات.

كما نص الكتاب الدوري علي أن يقوم السادة مديري المديريات التعليمية بسرعة التنسيق مع السادة مديري مديريات الصحة بالمحافظة من خلال السادة المحافظين لتنفيذ التعليمات المرسلة إليهم، مع ضرورة موافاة السيد نائب الوزير لشئون المعلمين بتقرير يوضح الموقف النهائي لعدد ونسب مئوية ل (متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أى جرعة، من لم يقم بالتسجيل).