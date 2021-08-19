الصحة: إقبال كبير من المتبرعين على مراكز تجميع البلازما وفرق للتوعية بالمحافظات 

قال الدكتور محمود فهمى، مدير وحدة التبرع بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما بوزارة الصحة، إن مراكز المشروع القومى لتجميع البلازما، تشهد إقبالا كبيرا من المتبرعين، منذ صباح اليوم الخميس.
وأوضح فهمى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن فرق التواصل المجتمعى التابعة لوزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، تقوم بتوزيع الكمامات وكافة مستلزمات الوقاية، على المتبرعين بالبلازما، إلى جانب المشروبات والمياه، كما يقومون بتنظيم توافدهم على مراكز التبرع للحد من الازدحام.
وأشار مدير وحدة التبرع بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما بوزارة الصحة، إلى أن مراكز تجميع البلازما تقوم بإجراء عدة تحاليل دورية للمتبرعين بشكل مجانى، بهدف الاطمئنان على صحتهم، إذا تشمل التحاليل "فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (الإيدز)، وتحاليل فيروسات الالتهاب الكبدي، وبكتيريا الزهرى، بجانب تحليل نسبة بروتين الدم كل 4 أشهر".
وفيما يتعلق بفرق التواصل المجتمعى، قال: "تم إطلاق الفرق فى عدة محافظات بالجمهورية، لتشجيع وتوعية المواطنين للتبرع ببلازما الدم، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، تحت شعار "العلاج جواك".
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