وصول السفينة ”إيفرجيفن” إلى غاطس البحر الأبيض المتوسط فى بورسعيد 

أكد مصدر مسئول بهيئة قناة السويس، وصول سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن" إلى غاطس مياه البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد لعبور المجرى الملاحى لقناة السويس مجددًا، ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط فى بورسعيد مرورًا بالإسماعيلية والسويس حتى البحر الأحمر، فى رحلة عودتها.

وكانت السفينة عبرت المجرى الملاحى يوم 7 يوليو، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت بتفريغ حمولتها فى ميناء روتردام فى هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس، ثم وصلت فى 4 أغسطس الجاري، إلى ميناء فيلكسستو فى سوفولك لترسو فى بريطانيا، بعد تأخر 4 أشهر ونصف من رحلتها.

وكانت قد استبدلت الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية التى جنحت فى قناة السويس فى مارس الماضى لمدة 6 أيام، قبطانها الذى كان يقودها أثناء وقوع حادث الجنوح بقبطان آخر، ليستكمل رحلتها التى انطلقت يوم 6 يوليو من البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية "مكان التحفظ عليها قبل توقيع عقود التسوية"، إلى ميناء روتردام بهولندا.

وتعد "إيفرجيفن" من أكبر الناقلات حول العالم، وظلت جانحة لنحو أسبوع فى قناة السويس خلال مارس الماضى ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحى الحيوى للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وجنحت فى الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، فى مارس الماضى لمدة 6 أيام.

وكانت الناقلة مستأجرة من جانب شركة "إيفرجيفن" التايوانية، وجنحت عندما كانت تبحر من الصين إلى روتردام.

وغادرت السفينة المجرى الملاحي، عقب توقيع عقود التسوية النهائية بين هيئة قناة السويس، والشركة المالكة للسفينة الجانحة، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وسفير اليابان، وعدد من القيادات.