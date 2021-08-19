وزيرة الثقافة: نتحرك بـ 1174 نشاط فى 106 قرى ضمن مبادرة حياة...

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنه تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من مشاركة الوزارة بمبادرة حياة كريمة، والتي بدأت في شهر مايو المُنقضي، وتم وضع خطة للمرحلة الثانية، شملت التوسع بشكل أكبر داخل القرى، بالتزامن مع إطلاق مبادرة حياة كريمة، موضحة أن المرحلة الثانية تم إعدادها بشكل دقيق بعد عمل دراسات موسعة لمواكبة السرعة التي يسير بها مشروع حياة كريمة داخل قرى مصر وريفها.

وأضافت وزيرة الثقافة خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "نتحرك بـ 1174 نشاط، في 106 قرى بـ 7 محافظات، وهي أسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم والإسماعيلية وأسيوط والشرقية والبحيرة، وأنشطتنا كانت تستهدف القرى منذ فترة طويلة، ولكن مع إطلاق مبادرة حياة كريمة، كان لها دورا كبيراً في المساهمة في تحرك وزارة الثقافة على الأرض بمجموعة أنشطة فكرية متنوعة داخل تلك القرى".

وأوضحت: "سنذهب للقرى بالتنسيق مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب، وسنتواجد في الميادين، وبدأنا بخطوة مهمة متمثلة في المسارح المتجولة، ومن خلال هذه المسارح، نتمكن من تقديم كل أشكال الفنون بالاستراتيجية الموضوعة، وستكون بها عروض مسرحية للكبار والشباب والصغار والعديد من الأنشطة، وإذا كان هناك صعوبة ببعض القرى، تم التنسيق مع وزارة النقل لنقل أهل القرى لأقرب مكان متاح فيه تنفيذ المبادرة من قبل وزارة الثقافة".

وتابعت: "كل وزارة الثقافة ستشارك، ودشنا مشروع (كشك كتابك)، وتم استهداف الأماكن التي سيتم وضع الكشك فيها داخل القرى، وستكون عبارة عن مكتبة تضم العديد من إصدارات وزارة الثقافة كلها وبأسعار مخفضة جدا"، مضيفة: "لم نتمكن أن نحقق ذلك إلا إذا تعاونت كافة قطاعات الوزارة".