مصر تعرب عن تعازيها للنيجر وبوركينا فاسو جراء الهجومين على حدوديهما

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الخميس عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر وجمهورية بوركينا فاسو الشقيقتين جرّاء الهجومين اللذين شهدتهما المنطقتين الواقعتين على جانبى الحدود بين البلديّن، وأوديا بحياة العشرات من الأبرياء.





كما أكدت جمهورية مصر العربية -فى بيان صحفى- على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار حكومتى وشعبى النيجر وبوركينا فاسو الشقيقتين فى هذا الظرف الأليم. وشددت على تضامنها مع النيجر وبوركينا فاسو وإدانتها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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