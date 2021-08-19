عبدالغفار يستعرض تقريرا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصرى فى يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة فى مجلات مفهرسة عالميا بلغ "17" بحثا، مشيرا إلى أنه تم قبول مشروع بحثى من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان: "توظيف الطحالب البحرية الكبيرة والذكاء الاصطناعى للتوليف الأخضر لمنتجات ذات قيمة مضافة ومواد نانوية من أجل بيئة نظيفة ومستدامة"، كما تم الاشتراك فى "13" مشروع علمى بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة.
كما تضمن التقرير مشاركة المعهد فى فعاليات انطلاق حاضنة الأعمال التكنولوجية المتخصصة فى مجال الغذاء والنباتات الطبية والعطرية بكلية الصيدلة بنات جامعة القاهرة، كما شارك المعهد فى ملتقى الشباب الباحثين العاشر الذى تنظمه كلية العلوم جامعة المنصورة سنويا؛ بهدف مواكبة التطور فى البحث العلمى.
وأفاد التقرير بحصول د. شريف فاروق على الترتيب الأول على الجامعات والمعاهد البحثية فى مجال علوم الأرض من عام 2018 حتى 2021، طبقا لتصنيف سكوبس العالمى.
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