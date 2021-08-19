فوزى اسطفانوس.. رحيل عاشق التاريخ القبطى وطبيب التخدير العالمى

جدة - نرمين السيد - رحل عن عالمنا اليوم، بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور فوزى جورجى اسطفانوس، وهو مؤسس مؤسسة القديس مارمرقس لدراسات التاريخ القبطى، ورئيس مجلس إدارة ورئيس أقسام التخدير بمستشفى كليفلاند سابقا، ورئيس الجمعية الأمريكية لتخدير القلب، وعضو مجلس إدارة مستشفى دار الفؤاد بمصر.

نشأته

ولد الدكتور فوزى جورج اسطفانوس فى مدينة سوهاج، بصعيد مصر عام 1937، ونشأ فى أسرة متوسطة من عشرة أفراد، الأب والأم وثمان أطفال "ثلاثة أولاد وخمس بنات"، وكان ترتيبه السابع.

وعندما حصل على الثانوية العامة من مدرسة فؤاد الثانوية بسوهاج "وهى مدرسة حكومية"، التحق بكلية الطب جامعة عين شمس، وتخرج منها عام 1960.

وكانت فترة حياته الدراسية كانت فترة ثرية بالنشاط والحيوية واكتساب المهارات الحياتية فى فن التعامل وخدمة الآخرين، فكان يهتم بمشاكل الطلاب بالكلية، ويسعى للمشاركة فى التعامل معها والبحث عن حلول لها، مما كان له الأثر فى ترشيحه لاتحاد طلاب الكلية كمقرر للجنة الاجتماعية بالاتحاد.

وعمل الدكتور فوزى اسطفانوس فور تخرجه فى وظيفة أخصائى تخدير بمصر حتى عام 1967، ثم سافر إلى إنجلترا حيث حصل على وظيفة مماثلة فى مستشفيات نيوكاسل.

وفى عام 1970 حصل على درجة الزمالة فى هذا التخصص من كلية التخدير التابعة للكلية الملكية للجراحين، وسافر فى نفس العام الى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انضم إلى هيئة أطباء كليفلاند كلينيك.

وللدكتور فوزى ولدان هما جون ومارك، يعمل الأول طبيبا لأمراض العيون، والثانى محاميا ورجل أعمال.

إسهاماته العلمية

كما عرف الدكتور اسطفانوس بأن له العديد من الإسهامات العلمية فى مجال التخدير، وأشرف على الكثير من الأبحاث العلمية ورسائل الدكتوراه، ويعد أحد المتخصصين البارزين عالميا فى التخدير، وأحد المؤسسين والرؤساء السابقين للجمعية الدولية لتخدير القلب.

وعند توليه رئاسة قسم التخدير بمستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية استطاع أن ينهض به ليكون أحد أفضل الأقسام فى هذا المجال مقدما إسهامات متميزة على الصعيد الطبى والاقتصادى.

ويعد الدكتور فوزى اسطفانوس، نموذج مصرى أصيل، فرغم شهرته وتفوقه علميا وعالميا، إلا أنه احتفظ فى أعماقه ووجدانه بالروابط القوية والحميمة مع وطنه مصر، وأبنائه، لتواجده المستمر والدائم بمصر مشاركا فى المؤتمرات الطبية، وإلقاء المحاضرات فى الجامعات.

وأسس اسطفانوس مؤسسة القديس مرقس لدراسات التاريخ القبطى عام 1998، والتى تغير اسمها فيما بعد إلى مؤسسة سان مارك لتوثيق التراث بالاشتراك مع مجموعة متميزة من علماء التاريخ والآثار، واستطاع أن يصل بالمؤسسة إلى المكانة العالمية والمحلية لتكون علامة ساطعة فى مجال الدراسات القبطية، وساهم من خلالها فى مد يد المساعدة للمتخصصين والمهتمين بالدراسات القبطية من خلال عقد مؤتمرات دولية ونشر إصدارات قيمة والاهتمام بالباحثين البارزين والواعدين، فكان أبا محتضنا للجميع ومشجعا للصغير قبل الكبير. كنا كانت له مساهمات عديدة فى عدة مشروعات من أهمها المركز الثقافى القبطى. وكان مواظبا على زيارة مصر عدة مرات كل عام.

وكان للراحل بحوث ومساهمات علمية، كبيرة، حيث له 5 كتب تعد من المصادر العلمية المرجعية، كما له أكثر من 150 بحثا منشورا فى كبرى المجلات العلمية.

علاقته بالكاتب جمال الغيطانى

وسبق أن تناول الكاتب الكبير الراحل جمال الغيطانى، قصة الدكتور فوزى اسطفانوس فى إحدى مقالاته، حيث كتب: "رغم انقضاء ما يقارب أربعة عقود أو أكثر على إقامته فى أمريكا، إلا أن ارتباطه الوجدانى العميق بمصر بدا عميقا متجددا، لكنته الصعيدية كما هى، وعندما دخلت مكتبه رأيت لوحتين: أيقونة قبطية، ولوحة لمسجد الغورى، وهذا هو بالضبط التكوين الفكرى والرؤى لفوزى اسطفانوس المصرى الوطنى الأصيل، تحدثنا طويلا عن تاريخ مصر، عن اتصاله، واستمراره، وشحوب بعض المراحل، وعدم وضوحها بالنسبة للمصريين أنفسهم، خاصة مرحلة تحول مصر من الفرعونية إلى المسيحية، وما جرى خلال القرون الستة السابقة على دخول العرب مصر".

كما تحدث الغيطانى فى إحدى مؤلفاته عن الدكتور اسطفانوس، وكيف ساعده ووقف بجواره فى أثناء إجرائه عملية جراحية فى كليفلاند بالولايات المتحدة، عام 1996.

وقال الغيطانى فى كتابه "الخطوط الفاصلة": "منذ إجرائى الجراحة أهتم بكل ما يتصل بالقلب وشئونه، وأساليب تطور الجراحة والتقدم الذى حدث فيها، بل اننى مازلت على اتصال بأطبائى فى أمريكا، ومنهم من أصبح صاحبا حميما. الدكتور فوزى اسطفانوس المصرى، ابن نجع الشجرة فى طما الذى أصبح خبيرا عالميا فى التخدير، أما الدكتور جلال السعيد فلا أملك إلا الدعاء له بالصحة وطول العمر فهو من يرعانى بعد الله فى مصر".

موعد الجنازة

ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيز الدكتور فوزى اسطفانوس فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى كليفلاند الساعة 12 ظهر بعد غد السبت بالتوقيت الصيفى الشرقى بالولايات المتحدة "السادسة مساء بتوقيت القاهرة".

ونعى البابا تواضروس الثانى الطبيب العالمى البارز الأرخن الفاضل الدكتور فوزى اسطفانوس، رئيس مجلس إدارة ورئيس أقسام التخدير بمستشفى كليفلاند، بالولايات المتحدة الأمريكية سابقا، أول من أسس قسم تخدير للقلب فى العالم، ومؤسس ومدبر مؤسسة القديس مارمرقس لدراسات التاريخ القبطى الذى غادر عالمنا الفانى اليوم بعد حياة حافلة بالخدمة والعطاء على المستويين المهنى والكنسى.

ويلتمس عزاء سمائيا لأسرته المباركة وجميع محبيه وتلاميذه، طالبا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث ضمن صفوف المنتصرين.