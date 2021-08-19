فيديو.. الطاهرى: تصريحات السيسى تحمل رؤية مستقبلية من قائد إصلاحى استثنائى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الطاهرى خلال برنامجه "60 دقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز: "بمجرد سماعنا لتصريحات الرئيس السيسى فى مناسبات مختلفة، نجد أننا لسنا أمام تصريحات وقتية أو لحظية تستهلك فى يوم واحد، وينتهى مفعولها السياسى والاجتماعى بانتهاء الحدث، لكن الحقيقة أننا نكون أمام سياق يحمل رؤية مستقبلية من قائد إصلاحى استثنائى لديه فكرة، لا يتعامل مع المشكلات بالمسكنات ولا ينظر تحت قدميه، وإنجازاته تتجاوز المستقبل".

وأضاف أن المتابع لتصريحات الرئيس السيسى منذ توليه المسؤولية يستطيع بسهولة اكتشاف النظرة بعيدة المدى التى نتحدث عنها، وبالتالى نستطيع أن نفهم لماذا تسبق الإدارة السياسية النخب بخطوات.

وأردف الكاتب الصحفى أنه ليس من المبالغة لو قلت أنه أصبح لدينا للمرة الأولى منذ أكثر من 200 سنة قائد إصلاحى بالمعنى اللغوى والسياسى.. قائد إصلاحى تحرر من المتلازمات السياسية الضيقة ما بين أفكار سياسية معلبة وديباجات كتبها المنظرون فى القاعات الأكاديمية المعزولة عن نبض الشارع.