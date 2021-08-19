لجهوده فى خدمة الأهالى.. المصريين الأحرار يكرم مدير إعلام مياه الشرب بمطروح

جدة - نرمين السيد - كرم سلطان أبو الشيخ الزعيرى، أمين عام حزب المصريين الأحرار بمطروح، اليوم الخميس، محمد خضر عبدالحميد مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمى باسم شركة مياه مطروح، وذلك للمجهودات التى يبذلها فى تذليل العقبات وتقديم خدمات متميزة للأهالى مما أدى لإنهاء العديد من المطالب والشكاوى.





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