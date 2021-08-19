محمد صلاح على رأس التشكيل المثالى لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021

وضعت شبكة "هو سكورد" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي في التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام يناير المقبل بالكاميرون وذلك بعد إتمام قرعة الكان التي أقيمت أمس الأول بالعاصمة ياوندي.

وتواجد محمد صلاح في التشكيل ممثلاً وحيداً للكرة المصرية والمنتخب الوطني الأول بينما غاب كل اللاعبين المحترفين بالدوري المصري عن اللاعبين الإحدى عشر المختارين.وجاء التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية "الكاميرون 2021" كالتالي..

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي - السنغال)

خط الدفاع: سيرجي أورييه (توتنهام هوتسبير - كوت ديفوار) - إريك بايلي (مانشستر يونايتد - كوت ديفوار) - رومان سايس (وولفرهامبتون - المغرب) - آدم ماسينا (واتفورد - المغرب).

خط الوسط: نابي كيتا (ليفربول - غينيا) - ويلفريد نديدي (ليستر سيتي - نيجيريا) - رياض محرز (مانشستر سيتي - الجزائر).

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول - السنغال) - محمد صلاح (ليفربول - مصر) - بيير- إيمريك أوباميانج (أرسنال - الجابون).

التشكيل المثالي لبطولة امم أفريقيا

وأسفرت قرعة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من نيجيريا وغينيا بيساو و السودان.

وقبل سحب قرعة أمم افريقيا 2021، جاء منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى التصنيف الثانى مع منتخبات غانا وكوت ديفوار ومالى وبوركينا فاسو وغينيا.

وتأهل منتخب مصر إلى أمم إفريقيا بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات على توجو مرتين وجزر القمر و3 تعادلات مع كينيا مرتين ومع جزر القمر أيضاً.