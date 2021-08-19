وزير التعليم: أعلى الطلاب المعترضين على نتيجة الثانوية حاصل على 30%

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن القانون أعطى للطلاب الحق فى التعلم وليس الحق فى النجاح، لافتًا إلى أن أعلى طالب من المتظاهرين اعتراضًا على النتيجة حاصل على 30%.





واستنكر شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى فى برنامج حقائق وأسرار على شاشة صدى البلد، محاولة عدد من الطلاب الوصول لنتيجة الثانوية العامة قبل إعلانها رسميًا، قائلًا إنه كان لا بد من تدخل الوزارة فورا لحجب النتائج. وأوضح وزير التربية والتعليم، فى وقت سابق، عبر صفحته على موقع فيس بوك، تفاصيل العام الدراسى الجديد، قائلًا إن النظام سيكون بشكل نظامى وبحضور كامل من الطلاب مع تفعيل الحضور والغياب والمعلمين والاداريين وتكون المصادر الرقمية والأونلاين مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها إلا فى حالات الضرورة القصوى والوباء.

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