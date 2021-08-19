كانت السفينة البنمية العملاقة عبرت المجرى الملاحى يوم 7 يوليو الماضى، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت فى تفريغ حمولتها فى ميناء روتردام فى هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس، ثم وصلت فى 4 أغسطس الجارى، إلى ميناء فيلكسستو فى سوفولك لترسو فى بريطانيا، بعد تأخر 4 أشهر ونصف من رحلتها.
تعد "إيفرجيفن" من أكبر الناقلات حول العالم، وظلت جانحة لنحو أسبوع فى قناة السويس خلال مارس الماضى ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحى الحيوى للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وجنحت فى الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، فى مارس الماضى لمدة 6 أيام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيفرجيفن تستعد لعبور قناة السويس مجددا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.