إيفرجيفن تستعد لعبور قناة السويس مجددا

جدة - نرمين السيد - تقترب سفينة الحاويات العملاقة " إيفرجيفن" من عبور قناة السويس مجددا، ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط فى بورسعيد مرورا بالإسماعيلية والسويس حتى البحر الأحمر.





كانت السفينة البنمية العملاقة عبرت المجرى الملاحى يوم 7 يوليو الماضى، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت فى تفريغ حمولتها فى ميناء روتردام فى هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس، ثم وصلت فى 4 أغسطس الجارى، إلى ميناء فيلكسستو فى سوفولك لترسو فى بريطانيا، بعد تأخر 4 أشهر ونصف من رحلتها.

تعد "إيفرجيفن" من أكبر الناقلات حول العالم، وظلت جانحة لنحو أسبوع فى قناة السويس خلال مارس الماضى ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحى الحيوى للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وجنحت فى الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، فى مارس الماضى لمدة 6 أيام.