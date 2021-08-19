/646192/تخفيف-الحمل-البدني-على-الزمالك-قبل-لقاء-سيراميكا

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا بدنيا خاص للاعبين خلال مران اليوم الخميس.

وقام فرناندو مخطط الأحمال بتخفيف الحمل البدني للاعبين حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق في ظل ضغط المباريات الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية عبارة عن جري خفيف حول الملعب، ثم أداء بعض التدريبات التأهيلية بالكرة وبدون كرة من خلال تقسيمهم إلى عدة مجموعات.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا غدا الجمعة على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام سيراميكا:

وكان الجهاز الفني للفريق قد أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتي ضمت 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش”- محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أيمن حفني – محمود عبد الرازق “شيكابالا”- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي.

أشرف بن شرقي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال مران أمس الأربعاء.

وتحدث الثنائي خلال الجلسة عن بعض الأمور الفنية، كما وجه المدير الفني بعض التعليمات للدولي المغربي لتنفيذها في المواجهات المقبلة للفريق.

ثلاثي الزمالك

شارك المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق أمس الأربعاء، وخضع حميد أحداد لبرنامج علاجي تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق للتعافي من إصابته بنزلة معوية، والتي تعرض لها قبل لقاء وادي دجلة الأخير.

وشارك الثنائي محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الأربعاء.

وغاب الثنائي عن لقاء الزمالك ووادي دجلة أمس بسبب تراكم الإنذارات، وبات الثنائي جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة حسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.