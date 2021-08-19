حماقي ورامي جمال يطرحان أحدث أغنياتهم عبر يوتيوب

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دوت الخليج يرصد أحدث أغنيات حماقي ورامي جمال اليوم

ونشر محمد حماقي، بوستر أغنيته الجديدة «تك»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق قائلًا: «النهاردة الساعة الخامسة أغنية تك من ألبوم يا فاتني، هتكون موجودة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى»، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.

رامي جمال يطرح أغنية «كنا ممكن نتفق»

طرح المطرب رامي جمال أحدث أغانيه «كنا ممكن نتفق» وهي خامس أغاني ألبومه ولسه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ليحتفل بها مع جمهوره قبل نهاية فصل الصيف لعام 2021، والعمل من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أمين نبيل، وألحان محمد حمزة.

وتقول كلمات الأغنية: لو كنا نعرف إن ممكن ييجي وقت ونفترق، وإن إحنا مش هنكون سوا وقلوبنا ممكن تتحرق..يمكن ساعتها حاجات كتير كانت ما بنا هتختلف وحاجات هنمسك فيها قبل العمر منا ما يتسرق.. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا.. كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر.. كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق… لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا.. كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر.. كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق...كنا هنعيش كل لحظة كأنها اللحظة الأخيرة...كنا ممكن نتفق.. أيوة ممكن نتفق.. جوايا يمكن ألف كلمة ندمت إنه ا ماتقالتش… بقيت بحس بلمستك صورتك في عيني وماتشالتش أنا كنت بسمع زيي زي الناس بإن البعد صعب.. وبقيت هموت مستني تيجي بس في الاخر ماجتش.. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا ..كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر… كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق.. لو كنا نعرف كنا كترنا الصور.. كنا زودنا اللقا .. كنا قللنا الفراق.. لو كنا نعرف الحياة ولا القدر..كنا بطلنا الزعل.. والمشاكل والخناق.. كنا هنعيش كل لحظة كأنها اللحظة الأخيرة.. كنا ممكن نتفق..أيوه ممكن نتفق.. لو كنا نعرف.. لو كنا نعرف”.

محمد حماقي يتألق بأغنية لو هتسيب

حققت أغنية «لو هتسيب» للفنان محمد حماقي الذي تعد ثاني أغاني ألبومه الجديد “يا فاتني” نجاحات ساحقة منذ أول دقيقة من طرحها عبر موقع يوتيوي كما حصدت على إشادات عدة من قبل الجمهور ونجوم الوسط الفني على رأسهم المطربة اللبنانية إليسا، اذ دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج «لو_هتسيب»، عبر موقع التدونات القصيرة “تويتر”، وذلك عقب طرح العمل عبر يوتيوب، كما تصدرت الأغنية قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر.

لم تكتفي أغنية «لو هتسيب» بهذا النجاح فقط لتتصدر تريند رقم 3 على موقع الفيديوتها الشيهر “يوتيوب”، فضلا عن حصد أول مليون مشاهدة في خلال 18 ساعة فقط من طرحه على قناة حماقي الرسمية بيوتيوب.

أغنية «لو هتسيب» من كلمات تامر حسين، الحان وتوزيع احمد ابراهيم، ميكساچ احمد ابراهيم، ديچيتال ماستر طارق مدكور، تاليف وتريات سعيد كمال، جيتار مصطفى اصلان، تسجيل م.محمد عدس.