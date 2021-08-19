تدريبات إضافية لـ«الونش» وعبدالشافي في مران الزمالك

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لتجهيز اللاعبين لمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد غيابهم عن لقاء وادي دجلة الأخير بسبب تراكم الإنذارات.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا غدا الجمعة على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

يختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم الخميس لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، حيث اقترب الفريق الأبيض من لقب الدورى هذا الموسم بعد زيادة الفارق بينه وبين الأهلي الي 4 نقاط عقب فوز الزمالك علي دجلة وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة الـ 31 من عمر المسابقة.

يحل الفريق ضيفا على سيراميكا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام سيراميكا

وكان الجهاز الفني للفريق قد أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتي ضمت 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش”- محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أيمن حفني – محمود عبد الرازق “شيكابالا”- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي.

بن شرقي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال مران أمس الأربعاء.

وتحدث الثنائي خلال الجلسة عن بعض الأمور الفنية، كما وجه المدير الفني بعض التعليمات للدولي المغربي لتنفيذها في المواجهات المقبلة للفريق.

ثلاثي الزمالك

شارك المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق أمس الأربعاء، وخضع حميد أحداد لبرنامج علاجي تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق للتعافي من إصابته بنزلة معوية، والتي تعرض لها قبل لقاء وادي دجلة الأخير.

وشارك الثنائي محمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الأربعاء.

وغاب الثنائي عن لقاء الزمالك ووادي دجلة أمس بسبب تراكم الإنذارات، وبات الثنائي جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة حسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة.