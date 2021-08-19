صدق أو لا تصدق.. سرقة نادي ريال مدريد «صور»

تحقق الشرطة الإسبانية في تعرض المتجر الرسمي لريال مدريد، الملحق بملعب سانتياجو برنابيو، للسرقة فجر اليوم الخميس، بعدما صدمت مجموعة من اللصوص سيارة في واجهة المؤسسة.

ووقعت حادثة السرقة في حوالي الساعة السادسة صباحا، وبعدها اتصل شخص بالشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقاد اللصوص السيارة للاصطدام بواجهة المتجر، ثم أخذوا جميع المنتجات الرسمية، بما في ذلك قمصان وأنواع أخرى من ملابس "الميرينجي"، وتم شحنها في مركبتين أخرتين.

وفي ظل عدم وجود إحصاء دقيق من قبل النادي، فإن كمية المسروقات لا تزال غير معروفة.

تحريات الشرطة الإسبانية

وتجري الشرطة الوطنية تحريات في ملابسات الحادث من خلال فحص كاميرات المراقبة وتتبع آثار السيارة التي استخدمت في السرقة، رغم أن الفرضيات الأولى توحي بأنها سيارة مسروقة.

يشار إلى أن ملعب سانتياجو برنابيو يوجد حاليا في المرحلة الأخيرة من أعمال التجديد التي بدأت عام 2019؛ ومنذ ذاك الحين، يلعب الفريق الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مبارياته في مدينته الرياضية في حي بالديبيباس.

ثيبوه كورتوا

أعلن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، عن تمديد تعاقده مع تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الملكي.

جدد فريق ريال مدريد تعاقده مع كورتوا، حيث يمتد العقد حتى 2026.

ونشر ريال مدريد عبر الصفحة الرسمية للفريق: “ اتفق نادي ريال مدريد وتيبو كورتوا على تمديد عقد اللاعب البلجيكي لمدة خمسة مواسم قادمة حتى 30 يونيو 2026”.

مارتن أوديجارد

اتفق نادى أرسنال الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني على ضم النرويجي مارتن أوديجارد، بناءا على رغبة الاعب فى الرحيل بحثاً عن المشاركة الأساسية، وهو ما لن يتوفر له مع أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد .

وكشفت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة 40 مليون يورو تقريبا، وسيوقع اللاعب عقد لمدة 5 سنوات بدون وجود بند أحقية شراء.

وأكد موقع ”ديفونسا سونترال“ أن إدارة ريال مدريد لا تخشى بيع أوديجارد لآرسنال ولا تعتقد أن رحيله سيؤثر على صفقة هالاند، حيث تعتقد إدارة الملكي أن هالاند يرغب في اللعب لريال مدريد سواء كان بجواره مواطنه أوديجارد أو رحل عن الفريق.