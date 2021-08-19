/646185/أشهر-بائعة-سندوتشات-بالعتبة--الرجالة-نايمة-أكثر-من-الستات-في-البيت

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كشفت "أم عمر" أشهر بائعة سندوتشات في العتبة عن مسيرة تقديمها للوجبات الساخنة في المنطقة، مشيرة أن العمل ليس مقتصر على الرجل فقط وإنما تستطيع السيدات التعامل مع هذا بشكل جيد أيضا، وذلك خلال حوارها مع دوت الخليج.

بدأت أم عمر عملها منذ وقت كبير تخطى سبعة وعشرون عامًا فى هذا المكان وكانت الجيران لها دورًا كبيرًا فى إقناع أم عمر بالقيام بهذا العمل

أشهر بائعة سندوتشات بالعتبة : «الرجالة نايمة أكثر من الستات في البيت»

وقالت في حديثها لـ دوت الخليج: "بدأت بتقديم سندوتشات الطعمية والبطاطس والبيض والجبن ثم بعد ذلك بدأت تقديم سندوتشات الكبدة وكل ذلك بأسعار مناسبة جدًا حيث تبدأ من ٣ جنيهات إلى ٦ جنيهات تقريبًا".

وتابعت أم عمر: " لازم الناس تبدأ تسعي وتشتغل و الرجال فى هذا الوقت بتشتغل أقل من السيدات، فيجب النزول والسعي والعمل لكي يتم تأمين مستقبل الأبناء".

وأضافت : "العمل ليس عيبًا فى أى وقت وتحت أى ظرف، وأنا لا استطيع أترك مكاني وأقوم بعملي فى مكان آخر لأن هذا المكان والأشخاص هنا بمثابة الأهل والأخوات طوال هذه الفترة الكبيرة".

أم عمر أشهر بائعة سندوتشات في مصر

وتحدثت عن طموحها معلقة: "نفسي أزود أكلات أكتر ويتم تضخيم المشروع ولكن أنا فى حاجة لبعض المعدات أيضًا لمساعدتي وهى( الجريل بالكهرباء - مقلاة بالكهرباء) .

وأختتمت حديثها بالتكلم عن كرم وطيبة ومساعدة المصريين لمن يحتاج المساعدة.