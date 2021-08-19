غلق جزئى لشارع أحمد عرابى بعد منتصف الليلة لمدة 3 أيام لإصلاح كابل كهرباء

تغلق إدارة المرور بداية من الساعة الثانية بعد منتصف الليلة وحتى السادسة صباحا ولمدة 3 أيام تنتهى صباح الأحد المقبل شارع أحمد عرابى أمام سنترال المهندسين جزئيا فى الاتجاهين، وذلك لإصلاح كابل كهربائي جهد متوسط لخدمة منطقة المهندسين، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة.
وقال مصدر أمنى، إن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قررت إصلاح كابل كهربائي ( جهد متوسط ) لخدمة منطقه المهندسين، وهذا يتطلب إجراء قطع عرضي جزئي لشارع أحمد عرابي أمام سنترال المهندسين بالاتجاهين لمدة 3 أيام.
ولفت مصدر إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
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