وزير العدل يهنئ رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد بلوغه سن المعاش

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة اكتمال عطائه وخروجه على المعاش بعد مسيرة حافلة بالإنجازات المثمرة والتطوير الشامل لمنظومة العمل.





كما قدم المستشار عمر مروان وزير العدل، التهنئة للمستشار عزت أبوزيد، بمناسبة توليه منصبه الرفيع كرئيس لهيئة النيابة الإدارية خلفًا للمستشار عصام المنشاوى، متمنيًا له التوفيق فى الاضطلاع بمهام منصبه الرفيع لتحقق النيابة الإدارية رسالتها السامية فى تحقيق العدالة الناجزة واعلاء دولة سيادة القانون. وخلال الزيارة، تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل المكتبة العامة لأعضاء النيابة الإدارية بعد تطويرها، والقاعة الكبرى، ومكتب الشهر العقارى والتوثيق، والعيادة الطبية بمبنى رئاسة الهيئة. وفى نهاية اللقاء، أهدى وزير العدل درع الوزارة للمستشار عصام المنشاوى، وأعرب عن خالص تمنياته له بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، كما قام المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإهداء درع النيابة الإدارية للمستشار عمر مروان وزير العدل.

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