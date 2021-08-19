جدة - نرمين السيد - وفى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أوضح شوقى أنه سيتم تفعيل الحضور والغياب للطلاب والمعلمين والإداريين. وأشار إلى أن المصادر الرقمية والأونلاين ستكون مكملة للعملية التعليمية وليست بديلا لها، إلا فى حالات الضرورة القصوى والوباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق شوقى: العام الدراسى الجديد سيبدأ بشكل نظامى وبحضور كامل للطلاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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