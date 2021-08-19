غلق جزئى لشارع أحمد عرابى أمام سنترال المهندسين بالاتجاهين لإصلاح كابل

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بأعمال إصلاح كابل كهربائى "جهد متوسط"، لخدمة منطقة المهندسين، الأمر الذى يستدعى قيام الشركة المنفذة بإجراء قطع عرضى جزئى لشارع أحمد عرابى أمام سنترال المهندسين بالاتجاهين.





وأوضح محافظة الجيزة أنه سيتم إجراء غلق جزئى لشارع أحمد عرابى فى الاتجاهين بالموقع المشار إليه لمدة 3 أيام، ابتداء من يوم الجمعة، الموافق 20 / 8/ 2021، وحتى صباح يوم الأحد الموافق 22 / 8 /2021، على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا فقط طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

ومن جانبه، وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشىء لأصله بالطريق فور انتهاء الأعمال وبالطرق الفنية المناسبة لعدم إعاقة الحركة المرورية.

ومن المقرر أن تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لك أمل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.