/646183/أغنية-اتقل-لعمرو-دياب-تتصدر-متجر-ITunes-فى-مصر

احتلت أغنية «اتقل» للفنان عمرو دياب المركز الأول في مبيعات متجر ITunes الإلكتروني في مصر بعد دقائق قليلة من طرحها، وكانت الأغنية مصممة خصيصا لإحدى الحملات الدعائية لإحدى شركات المشروبات الغازية الكبرى.

دوت الخليج يرصد تصدر أغنية «اتقل» متجر ITunes فى مصر

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام ثاني أغنياته الصيفية وهي «اتقل» من كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع أحمد إبراهيم. وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية ، وتصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك تصدرت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب.

عمرو دياب يتألق في حفل العالمين

وسبق، وأحيا عمرو دياب يوم الجمعة الماضي، حفلًا غنائيًا، مسرح ميوزيك أرينا «الماسة» في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، الذي شهد حضورًا كبيرًا للجمهور، كما شهدت الطرق المؤدية إلى الحفل تكدسًا مروريًا مبكرًا؛ نظرًا لتوافد الجمهور لحضور الحفل من مختلف منتجعات الساحل الشمالي والإسكندرية والمناطق المجاورة.

وبدأ الهضبة حفله بأغنية «يا أنا يا لأ»، وبعدها عدد من أغانيه، وهي: “يتعلموا، وياه، يوم تلات، قدام مرايتها، أماكن السهر، بحبه، نغمة الحرمان، الجو جميل، وزي ما إنتي”.

تفاصيل خط أزياء عمرو دياب

وأطلق الفنان عمرو دياب خط أزياء خاص به تحت عنوان “34” وإعتمد عمرو دياب في أزيائه على أنسجه مستوردة من شمال إيطاليا، لتماثل نعومة وجودة المنتجات العالمية في عالم الأزياء، أما النظارات الشمسية، تم استخدام التيتانيوم من اليابان، كمادة أساسية في التصنيع، ومن المقرر البدء في طرح المنتجات خلال شهر أغسطس الجاري في أسواق مصر والسعودية والإمارات كمرحلة أولي يليها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وباقي الدول العربية كمرحلة ثانية.

ويعود ارتباط عمرو دياب برقم «34» إلى تاريخ ميلاد والديه اذ من المعروف أن الهضبة كان على علاقة قويه بوالديه، وولد والدته ووالدته في نفس العام 1934، لذا حرص الأول على تخليد ذكراهم من خلال خد أزيائه الجديد.

الجدير بالذكر أنه لم تكن تلك المرة الأولى التي يخلد فيها عمرو دياب ذكرى والديه ، ففي عام 2013 ظهر الهضبة على بوستر ألبومه "الليلة" وقد نقش إسم والده عبد الباسط ووالدته رقية على ذراعة بخط كوفي متميز وهو التاتو المكتوب حتى الآن على ذراعه.