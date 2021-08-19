منتخب الإمارات يتخطى تاهيتي برباعية في كأس العالم للكرة الشاطئية«صور»

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استهل منتخب الإمارات للكرة الشاطئية مشاركته في مونديال روسيا 2021 بالفوز على منتخب تاهيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم في ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو لحساب المجموعة الثانية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل أهداف منتخب الإمارات كل من وليد بشر، وحسن علي، وأحمد بشر بالإضافة لهدف عكسي لمدافع تاهيتي بالخطأ في مرماه.

أهداف المباراة

شهد المباراة علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الكرة الشاطئية، وإبراهيم المنصوري نائب رئيس اللجنة، وآدم النعيمي عضو اللجنة، إضافة إلى وفد من سفارة الإمارات في روسيا .

موعد مباراة الإمارات وموزامبيق

ويلتقي منتخب الإمارات في المباراة الثانية مع منتخب موزمبيق يوم السبت المقبل الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإماراتي الموسم الماضي

من أبرز أرقام وإحصاءات الموسم الماضي أنه شهد إقامة 182 مباراة، اهتزت الشباك خلالهم 566 مرة، بواقع 261 هدفا في الدور الأول من البطولة، و305 أهداف في الدور الثاني.

وكان الجزيرة أكثر الفرق تسجيلا للأهداف بواقع 65 هدفا، بينما كان فريق حتا الذي هبط هذا الموسم هو الأقل تسجيلا برصيد 12 هدفا فقط. كما شهد الموسم الماضي تسجيل 80 هدفا من نقطة الجزاء، و38 هدفا من الكرات الركنية، و28 هدفا من ضربات ثابتة خارج منطقة الجزاء، و207 أهداف من الكرات العرضية، و460 هدفا من داخل منطقة الجزاء، و106 أهداف من خارج منطقة الجزاء، و76 هدفا بضربات رأسية.

ومن أرقام الموسم المنقضي أيضا أن اللاعب المخضرم إسماعيل مطر نجم الوحدة الذي توج بلقب أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأجمل هدف في الموسم، كان أفضل صانع ألعاب بالأرقام والإحصاءات بواقع 12 تمريرة حاسمة، فيما كان علي مبخوت هو الهداف الأول للموسم بواقع 25 هدفا، وبلغت أهداف الشوط الأول في نسخة الدوري الماضية 256 هدفا، بينما بلغت أهداف الشوط الثاني 310 أهداف، بينما نجح حراس المرمى على نظافة شباكهم في 87 مباراة على مدار الموسم.

ومن المنتظر أن تشهد مباريات الدوري حضورا جماهيريا بنسبة 60 % في المدرجات وفقا لما أعلنته رابطة المحترفين واتحاد كرة القدم بعد موافقة الجهات المختصة بالدولة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة والبروتكول الطبي المعتمد.