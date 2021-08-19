/646176/أحمد-كامل-يقترب-من-المليون-الأول-بأغنية-على-عيني

طرح الفنان أحمد كامل مساء أمس الأربعاء أغنية جديدة بعنوان «على عيني» عبر قناته الشخصية بموقع الفيديوهات يوتيوب استطاع من خلالها أن يحقق نجاحا ساحقا كما تصدر تريند الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير.

دوت الخليج يرصد نجاحات أغنية «على عيني» لأحمد كامل

وحقق أحمد كامل من خلال أغنية «على عيني» مايقرب من المليون مشاهدة بعد مرور 24 ساعة على طرح العمل، كما احتل تريند رقم 2 على موقع يوتيوب، وقدم كامل العمل لأول مرة فى حفل السبت الماضى على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، وهي من إنتاج محمد محسن جابر، وكشف كامل عن بعض كلمات الأغنية وتقول: "وعلى عيني أشوفك جاية قدامى، وأبص بعيد، على عينى تفوت بينا الليالى وتنتهى المواعيد".

أحمد كامل يتألق بحفله على مسرح ساقية الصاوي

وتألق الفنان أحمد كامل في حفل جديد ضمن حفلات النجوم بساقية الصاوي الذي أقيم في مساء يوم السبت الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً،وقدم أحمد كامل خلال حفله بالساحل الشمالي باقة من أفضل أغانيه الحديثة والقديمة التي يستمع لها الجمهور باستمرار منها أغنية: “ياليل ، ومش شرط ، وقولى، كانسر، وماتزعليش”، وذلك في اتباع تام لكافة الإجراءات الإحترازي تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

نبذة عن أحمد كامل

أحمد كامل من أكثر المطربين الشباب فى مجال المزيكا البديلة بمصر، وتحقيقًا لمشاهدات عالية لأعماله الغنائية، وعرف بلقب "ابن الليل" نظرًا لأغنيته الشهيرة "يا ليل" التى ظهرت العام الماضى وكسرت مشاهداتها حاجز الـ12 مليونا.

وتعد أبرز أعمال أحمد كامل الفنية، أغنية "كانسر"، و"ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مابقتش اخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط"، و"كان في طفل"، و"مجاذيب" وغيرها، كما قدم من قبل أغنية "أنا رايح" وكانت الأغنية الرسمية لمسلسل شديد الخطوره للفنان أحمد العوضي والفنانة ريم مصطفي، والذى يحقق نجاحا منذ عرض حلقاته الأولي علي منصة " "watch it منذ فترة طويلة.