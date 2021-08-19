/646175/ثنائي-الأهلي-ينتظمان-في-التدريبات-قبل-مواجهة-المصري-البورسعيدي

أنتظما ثنائي الأهلي أيمن أشرف وحسين الشحات، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري، المقرر إقامتها مساء غد الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان أيمن أشرف قد أدى جلسة علاج طبيعي على هامش مران الأهلي أمس، بسبب آلام في عضلة السمانة، فيما اكتفى حسين الشحات بأداء جلسة في «الجيم» بسبب شكواه من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

يذكر أن مران اليوم شهد غياب جونيور أجايي لاعب الفريق، عن المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث اكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، بسبب شكواه من ألم في العضلة الخلفية.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن أجايي يعاني من التهاب في العضلة الخلفية، حيث اشتكى اللاعب بعد مران أمس، وخضع لفحص طبي كشف عن حاجته إلى تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة ٤ أيام، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية.

واكتفى سعد سمير، مدافع الفريق، بخوض تدريبات خفيفة على هامش مران الأهلي الجماعي، في إطار البرنامج الموضوع له بسبب معاناته من نزلة برد.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة غدًا الجمعة أمام فريق المصري، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء على ملعب الإسكندرية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية غدًا الجمعة فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز، الأولى مع المصري في الإسكندرية غدًا ضمن الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويدخل الأهلي مباراة المصري ورصيده ٦٩ نقطة جمعها على مدى ٣١ جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي».

وتعادل في ٩ مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

يذكر أن الأهلي يتبقى له ثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز، الأولى مع المصري في الإسكندرية غدًا الجمعة في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويدخل الأهلي مباراة المصري ورصيده ٦٩ نقطة جمعها على مدى ٣١ جولة، من تحقيق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي».

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يتبقى 3 مباريات فقط، لفريق لفريق الكرة بالنادي الاهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في بطولة الدوري الممتاز،ى حيث يلاقي على الترتيب كلا من: المصري البورسعيدي والجونة وأسوان.

المباراة الاولى: أمام المصري البورسعيدي في الجولة رقم 32، وستقام يوم 20 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الإسكندرية.

المباراة الثانية: أمام الجونة في الجولة رقم 33، وستقام يوم 20 أغسطس/ في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد خالد بشارة.

المباراة الثالثة والأخيرة: أمام فريق أسوان في الجولة الـ34 بمواجهة أسوان، وستقام يوم 27 أغسطس، من على ملعب السلام.