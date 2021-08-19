بالإرادة نحيَا.. وبالعمل نسعَى.. وبالنجاح نسعَد وزيرة التضامن:مبروك للإذاعة المصرية ومبروك للأستاذ رضا عبد السلام

/646173/بالإرادة-نحيا-وبالعمل-نسعى-وبالنجاح-نسعد-وزيرة-التضامنمبروك-للإذاعة-المصرية-ومبروك-للأستاذ-رضا-عبد-السلام

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، انهه خلال السنوات التي قضتها في ظلال وزارة التضامن الاجتماعي، أن الشعور الأجمل دائما هو تحقيق إنجاز ملموس في معيشة أحد الجهات المستهدفة من قبل الوزارة،فضلا عن حدوث أثر حقيقي في حياة أبطال قضايا التضامن،مؤكدة أن هذا النجاحٌ يسطره أصحاب إرادة وعزيمة، وقرارٌ أكيد أنه لا سبيل للنجاح سوى بالعمل وبالاجتهاد .

دوت الخليج يرصد تهنئة وزيرة التضامن لرضا عبد السلام لرئاسة الاذاعة والتلفزيون

وزيرة التضامن الاجتماعي

وأضافت نيفين القباج،”استيقظت بلادنا يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 على نقلة جديدة في تاريخ الإذاعة المصرية؛ أول رئيس من ذوي الإعاقة لإذاعة القرآن الكريم، الأستاذ رضا عبد السلام، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم الذي أمتعنا على مدار سنوات طوال بصوته العذب اللطيف.. الرجل الذي يعمل بالإذاعة على مدار ٣٣ عامًا قدم خلالها العديد من البرامج الإذاعية الشهيرة مثل: "قطوف من السيرة" و"مساجد لها تاريخ" و"سيرة ومسيرة".

ذوي الاحتياجات الخاصة

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، “لم تنقل لنا موجات الإذاعة أن للقصة أبعاداً أخرى؛ أبعادٌ تروى البطولةِ والإلهام. إرادةٌ صلبة وصارمة، علمٌ ومعارف متجددة، لغة قوية، وكفاح لرجل قَدًر الله له أن يعيش حياته دون ذراعين”، لافتة إلى أنه قال في أحد حواراته إنه استعان بأسنانه وبقدمه للكتابة، فيما صدرت له 4 كتب آخرها "نقش على الحجر".

وراء الاعاقة طاقة

واشارت الدكتورة نيفين القباج إلى أن الوزارة ترفع شعاراً لا ريب فيه أنه "وراء الإعاقة طاقة"، مشددة على ضرورة البحث عن هذه الطاقة ونؤمن بإمكانات أصحابها، ونسعى جاهدين لتغيير ثقافة تثبيط الهمم ومصادرة الطموحات والآمال بأحكام مسبقة أنهم "لا يستطيعون".. بلى "إنهم قادرون" ولو كانت قدراتهم مختلفة.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج ،أنه من حق ذوي الاعاقة ومن واجبنا نحوهم أن نُعزًز ونُدِّعم أصحاب الهمم، فضلا عن توفير البيئة المواتية للإنجاز والتحقُق، وأن نمِدَهمْ بالأدوات الملائمة لتعظيم إمكاناتهم والتي قد تعوضهم عن الأعضاء أو الحواس التي شاءت الأقدار أن يفتقدوها.

دمج ذوي الاعاقة

واكدت الدكتورة نيفين القباج، أن الدمج لذوي الإعاقة في العمل هو الحل ،كما أنه حق للأشخاص ذوي الإعاقة وحق الدولة في آن واحد، فمشاركتهم هي حتماً إثراءً لأسرهم ولمجتمعاتهم، كما هي تعزيز لقوتنا الناعمة ولاقتصادنا المصري. كسب العيش والتمكين الاقتصادي هو حق لمن لديه الإرادة والإمكانات على كافة أنواعها ودرجاتها.

وتوجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي تحية خاصة وصادقة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي،الذي شعر بقضايا ذوي الإعاقة، فبات ينسج الآمال وأصبح يفتح أفقاً وفرصاً للتغيير،فضلا عن اقراره بحقوق ذوي الإعاقة بدءً من الدستور المصري، ومروراً بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وإضافة إلى الانتهاءً بالصندوق القومي لذوي الإعاقة ودعماً لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" وإني على ثقة أن القادم أفضل.

كما توجهت الوزيرة بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد نوار رئيس هيئة الإذاعة المصرية على قراره المُنصف والشجاع، وعلى إيمانه وتقديره لإرادة مصرية وموهبة إذاعية وطاقة ضد الكسر، ونستبشر بتعاونٍ مثمرٍ بدأ بيننا منذ أيام لتطوف قضايا وزارة التضامن عبر أثير الإذاعة المصرية العريقة؛ فتدخل كل قرية وشارع وبيت.. لنصل جسوراً.. ونُقارب فكراً.. ونعزّز جهداً.. ونساهم في تحقيق حلماً.. كي نبني أوطانًا. بالإرادة نحيَا.. وبالعمل نسعَى.. وبالنجاح نسعَد.