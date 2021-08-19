محمد رمضان يثير الجدل بكليب أغنيته الجديدة «على الله»

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أثار كليب أغنية محمد رمضان الجديدة التي تحمل اسم «على الله» الجدل بين جمهور محمد رمضان ومتربصيه، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير.

دوت الخليج يرصد أسباب الجدل على محمد رمضان في كليب أغنيته «على الله»

ظهر محمد رمضان خلال كليب أغنيته الجديدة «على الله» بسلاح أشار البعض بأنه سلاح ألي حقيقي ولكن خرج مخرج الكليب وقال بأنه مجرد ديكور لتصوير الكليب ليس إلا، الأمر الثاني الذي أثار الجدل حول رمضان هو ظهوره عاري بشكل ملفت خلال الكليب أكثر من 40 مرة، ما اعتبره البعض إساءة للملابس البدوية التي يرتديها اذ أن البدوي مثل أعلى للشيم والأخلاق النبيلة.

ولكن الأمر الذي كان أكثر دهشة للجمهور هو تخلي رمضان عن الملابس الفاخرة والمجوهرات.

محمد رمضان يتألق بأغنيته الجديدة«على الله»

وطرح الفنان محمد رمضان، عصر أمس الأربعاء أحدث أغنياته التي تحمل اسم «على الله»، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب واستطاعت الأغنية في ساعات أن تحقق أرقاما قياسية من المشاهدات، اذ تصدرت الأغنية تريند رقم 3 على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد أن حصدت خلال 18 ساعة المليون الأول من عدد المشاهدات، وهذا يعد رقم جيد للغاية، وكانت قد حصدت في بداية طرحها تريند رقم 1 على اليوتيوب.

كلمات أغنية «على الله» لمحمد رمضان

وتقول كلمات أغنية «على الله» : “على الله على الله أنا ماشي فيها كدا على الله، أحب أجيبها وهي طايرة أخش في الحيطة أوقعها، هاتلي شلة وهسمعها انتوا هلس خيش وقش بضاعة بايظة هنرجعها.. أنا الحقيقي دي الحقيقة، على المزيكا لساني أطول من برج إيفل، حطيت على الوحش عديت الليفيل، أنا كابوسك Egyptian eagle، أنت شغلتي لو مبسوط اخليك تتقفل، منا ماشي على الله، على الله على الله، أنا ماشي فيها كدا على الله، على الله على الله، مالقتش منافس ليا قولت أنافس نفسي، ماحدش بيملى عيني.. دايما بشغل ماتشغلشي، مين فيكوا بيا محلمش، مين فيكوا شافني ماقلدش، بتفكر فيا ماتكدبشي، مين فيكوا جالي وماخسرش”.

حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

ويستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل جديد بجولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وذلك في يوم الجمعة الموافق 20 من شهر أغسطس الجاري، وأعلن محمد رمضان عن حفله الجديد من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشر مقطع فيديو لأحد حفلاته بالساحل الشمالي وعلق عليها، قائلا: “"ثقة في الله نجاح بصوت جمهوري بتهز القلب.. ميعادنا إن شاء الله في أقوى حفلة في مصر يوم الجمعة 20 أغسطس2021 في جولف بورتومارينا للحجز اتصل على 15355 أو تقدر تشتري من أي مكان في مصر عنده فوري".