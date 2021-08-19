/646169/بمشاركة-830-لاعب-وأدارى-83-فريق-اليوم-في-انطلاق-المستوى-الثانى-من-دورى-مستقبل-وطن-بالمنيا

في اطار السياسة العامة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن واهتمامه الخاص بالشباب وتشجيع مشاركتهم بالرياضة وحسن استثمار طاقاتهم تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ، واستمرارا لتنفيذ دورى مستقبل وطن للموسم الثالث تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم " .

عقدت اللجنة المنظمة للدورى بمحافظة المنيا اجتماعا تحضيريا استعدادا لانطلاق المستوى الثانى لتصفيات دورى المراكز والأقسام والذى ينطلق اليوم الخميس 19/8 ويتنافس فيه 83 فريق يضمون 830 لاعب وادارى الفائزين بالمركز الاول فى تصفيات الدور الاول للشياخات والقرى ويمثلون جميع المجالس القروية والاحياء بالمراكز والأقسام .

تناول الاجتماع تقييم المرحلة الاولى للدورى ومناقشة الايجابيات والسلبيات والحرص على خروج المرحلة الثانية بصورة مشرفة ، كما تم تقديم الشكر للجان المنظمة على مستوى المراكز والاقسام على ما بذلوه من جهد خلال المستوى الاول للدورى .

واسفرت تصفيات المستوي الأول والتى تمت على مستوى الوحدات الحزبية في القري والشياخات والتى انطلقت يوم 10/8 /2021 عن صعود 83 فريق يمثلون جميع المراكز والاقسام ويتنافسون فى المستوى الثانى للدورى وهم .

مركز العدوة 5 فرق وهم ( صفانية 1 ، البسقلون ، القايات 1 ، العطف 1 ، الشيخ مسعود )

مركز مغاغة 7 فرق وهم ( اولاد الشيخ 2، شم القبلية ب ، عباد شارونة 1، طمبدى ، كوم الحاصل ، حى غرب المدينة )

مركز بنى مزار 8 فرق وهم ( ابو جرج 2 ، القيس 1 ، نزلة عمرو ، اشروبة 1 ، ابشاق 1 ، أعطو ، المدينة ب ، الناصرية أ )

مركز مطاى 6 فرق وهم ( الساحل ، سيلة الشرقية ، فاناب ، منشاة منبال ، ابوان ، مطاى البلد )

مركز سمالوط 9 فرق وهم ( اطسا البلد ، م الشريعى ، طحا 1 ، قلوصنا ، جبل الطير القبلية ، الروبى ، م منقطين ، سمالوط 1 ، اسطال )

مركز المنيا 8 فرق وهم ( نزلة عبيد ، بنى احمد ، زهرة ، طوة أ ، تلة أ ، صفط الخمار أ ، ريدة 4 ، زكريا )

مركز ابوقرقاص 9 فرق وهم ( بنى محمد شعراوى 2 ، اتليدم ، جريس ، بنى عبيد ، بنى سعيد ، بنى حسن ، نزلة اسمنت ، منرى ، المدينة 2 )

مركز ملوى 9 فرق وهم ( المعصرة ، تونا الجبل ، سنجرج ، المحرص ، البياضية ، دير ابو حنس ، التابوت ، دروة ، ابشادات )

بندر ملوى 4 فرق وهم ( شمال 1 ، وسط المدينة ، شمال 2 ، الملكية القبلية )

مركز ديرمواس 6 فرق وهم ( الحسايبة ، تل بنى عمران ، البدرمان ، بنى سالم ، دلجا أ ، ديرمواس أ ).كما يتنافس 13 فريق يمثلون بندر المنيا . الجدير بالذكر ان الدورى يقام علي اربعة مراحل تبدأ المرحلة الاولى بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضيه المشاركة على مستوى الوحدات الحزبية في القري والشياخات، بينما تقام منافسات المرحلة الثانية على مستوى المراكز المختلفة وصولا إلى المرحله الثالثة التي تكون على مستوى أمانة المحافظة بالكامل لتصعيد فريق واحد يمثل محافظة المنيا ، وأخيرا التصفيات على مستوى الأمانة المركزية للحزب